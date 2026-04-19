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Empelotados

"El Posscass de Compass", programa de Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa, tendrá leyenda invitada

El Posscass de Compass | IG: @elposscassdecompass
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:42 - 18 abril 2026
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Cesilio de los Santos ya fue anunciado para una nueva edición del programa

Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa siguen dando de qué hablar con el “Posscass de Compass”, un proyecto que rápidamente ha ganado popularidad entre los aficionados del América. Con apenas dos episodios al aire, el programa ya logró llamar la atención tras la participación de David Faitelson, pero ahora prepara un nuevo golpe mediático con la presencia de otra figura histórica del club.

El anuncio del próximo invitado no pasó desapercibido. A través de redes sociales, las leyendas azulcremas aparecieron en un video promocional junto a Cesilio de los Santos, desatando nostalgia entre los seguidores y provocando una ola de reacciones por el carisma del grupo.

Leyendas del América impulsan el éxito del podcast

El “Posscass de Compass” ha encontrado una fórmula efectiva: combinar anécdotas, humor y figuras históricas del americanismo. La presencia de Cuauhtémoc Blanco como eje principal ha sido clave para conectar con la audiencia, mientras que Terrazas y Villa complementan con historias y vivencias dentro y fuera de la cancha.

El video en el que aparecen bailando junto a Cesilio de los Santos rápidamente se volvió viral. La química entre los exjugadores dejó claro que el siguiente episodio promete momentos memorables, especialmente para los aficionados que vivieron las épocas doradas del club.

Cuauhtémoc Blanco, exjugador del América | IMAGO7

¿Quién es Cesilio de los Santos, invitado del Posscass de Compass?

Cesilio de los Santos es recordado como uno de los defensores extranjeros más importantes en la historia del América. Nacido en Rivera, Uruguay, en 1965, inició su carrera profesional en 1983 con Rivera Frontera, antes de dar el salto al futbol de mayor nivel.

Su llegada al América en 1984 marcó el inicio de una etapa exitosa. Durante siete años con el conjunto de Coapa, el uruguayo conquistó un título de liga, un Campeón de Campeones y dos Copas de Campeones de la CONCACAF, consolidándose como pieza clave en la defensa.

Tras su paso por el club azulcrema, también jugó en equipos como Tigres y Puebla dentro del futbol mexicano. Posteriormente, regresó a Uruguay para cerrar su carrera con Nacional, dejando un legado importante tanto en México como en su país natal.

Cesilio de los Santos, exjugador del América | MEXSPORT
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