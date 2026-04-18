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Futbol

¡Sin necesidad de ir a FIFA! América inicia trámite para pago con Palmeiras

Llegaron las exclusivas del América a Récord sobre el futuro del equipo.
Emiliano Arias Pacheco 21:14 - 17 abril 2026
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De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, las Águilas no tendrán problemas para fichar en verano

El Nido se sacudió con la noticia del adeudo del América al Palmeiras por el fichaje de Raphael Veiga. Aunque se notificó que el Verdao acudiría a FIFA en caso de no contar con una pronta y favorable respuesta por parte del equipo de Coapa, todo parece indicar que no será necesario. 

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, el pago del América ya se encuentra en trámite. Además, las Águilas no tendrán mayor problema para fichar -en caso de ser necesario- este verano. 

América busca evitar conflicto con Palmeiras por Raphael Veiga

El adeudo del América con Palmeiras generó tensión en las últimas horas, luego de que el equipo brasileño enviase una notificación formal por la falta de pago correspondiente al fichaje de Raphael Veiga. Este documento -que RÉCORD tuvo en su poder-, fechado el 10 de abril, encendió las alertas en Coapa ante una posible disputa internacional.

De acuerdo con la información disponible, el acuerdo entre ambas instituciones contemplaba un pago inicial que no fue cubierto en el plazo establecido, lo que provocó la intervención directa del conjunto paulista. La situación puso bajo la lupa la gestión administrativa del club azulcrema.

Raphael Veiga y jugadores del América en CU | IMAGO7

Riesgo de sanciones de FIFA y mercado de fichajes

Palmeiras también dejó claro que, de no recibir una respuesta satisfactoria, podría escalar el caso ante la FIFA. Este escenario abriría la puerta a posibles sanciones deportivas, incluyendo restricciones para registrar jugadores en próximas ventanas de transferencias.

Sin embargo, con el pago ya en proceso según fuentes cercanas, el América buscaría cerrar el tema antes de que escale a instancias mayores, evitando así consecuencias que afecten su planificación deportiva.

Aún queda pendiente la decisión final sobre la cláusula de compra del futbolista, la cual deberá resolverse antes de diciembre, manteniendo abierta la posibilidad de que el mediocampista brasileño continúe ligado al club en el futuro.

Raphael Veiga | MEXSPORT
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