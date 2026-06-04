¡No van! Tecos no jugará en la Liga Premier tras el ‘No ascenso’

Mal y de malas las cosas en el futbol mexicano. Una vez más el tema del ascenso y descenso se hizo presente en el balompié nacional, ahora hasta la Liga Premier, teniendo a un club histórico de la Liga MX como protagonista, todo por una protesta en contra de las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol.

A través de sus redes sociales, el equipo de Guadalajara, Estudiantes, conmovió al nicho futbolístico con una noticia, no serán parte del siguiente torneo del 2026 de la liga, esto por dos motivos bastante importantes: una protesta y una remodelación.

Tecos en la Liga Premier | IG:@fctecos

¿Qué pasó con Estudiantes?

En su comunicado oficial, el equipo de Estudiante anunció que no serán parte de la Liga Premier en el cierre del 2026, todo como una protesta en contra del ‘No descenso’ y por una importante remodelación al emblemático Estadio 3 de marzo (ahora Coliseo GNP Seguros).

Tecos F.C. informa que suspenderá su participación en la Liga Premier durante la temporada 2026-2027, como parte del proceso de remodelación y modernización del Coliseo GNP Seguros, antes Estadio 3 de Marzo, y sus alrededores. Esta decisión también se da en un contexto en el que las condiciones actuales del futbol mexicano han limitado la posibilidad de construir, por la vía deportiva, un proyecto con una ruta clara de ascenso y crecimiento competitivo”, se lee en el comunicado.

Tecos en la Liga Premier | IG:@fctecos

El equipo recalcó que su ideal va más allá de conseguir el ascenso por méritos económicos, sino que se debe hacer a través de un proyecto deportivo, tal y como ellos lo lograron, llegando a lo más alto del balompié nacional siendo campeón de Primera División, pero iniciando desde tercera.

“Tecos es una institución que históricamente creyó en el mérito deportivo. Con una sola franquicia, logró ascender desde la Tercera División Profesional hasta llegar a la Primera División, donde se consolidó durante más de 40 años y alcanzó la gloria al coronarse campeón del futbol mexicano. Ese legado nos obliga a actuar con responsabilidad y visión de futuro”.

¿Cuándo regresa Estudiantes?

El equipo de Tecos, dejó en claro que aunque el primer equipo no será parte del campeonato, sus fuerzas básicas mantendrán actividades, esto con el fin de impulsar a sus talentos jóvenes y así poder fortalecer a la institución.