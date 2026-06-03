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Futbol

Guillermo Almada: Así ha sido el exitoso paso del entrenador en Liga MX

Guillermo Almada
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:34 - 03 junio 2026
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El entrenador charrúa estadía cerca de volver a México, ahora con el Club América

Una de las noticias más grandes del futbol de estufa llegó cuando menos se esperaba. André Jardine, entrenador Tricampeón con América, dejó de ser el comandante del ‘barco’ de Coapa. Así sin previo aviso no solo se dio la noticia de la salida del brasileño, sino que también ya se habla de su gran reemplazo.

Guillermo Almada y André Jardine en partido de la Liga MX | IMAGO 7
Guillermo Almada y André Jardine en partido de la Liga MX | IMAGO 7

Guillermo Almada, la 'llamada de emergencia' del América

A pocas horas del anuncio oficial de la salida del brasileño, medios han confirmado que el próximo en el gigantesco banquillo del América será nada más ni nada menos que Guillermo Almada, ex entrenador del Real Oviedo y un viejo ‘objeto de deseo’ de la Liga MX.

Guillermo Almada no solo viene de una de las ligas top el mundo, sino que su pasado en el territorio mexicano ya lo pone como uno de los más exitosos y ‘atractivos’ para los clubes, pues su actuación en Pachuca es una de las más recordadas durante los torneos cortos.

Guillermo Almada como entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo
Guillermo Almada como entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

¿Cómo fue el paso de Amada en Liga MX?

El charrúa llegó a la liga mexicana el 2019, proveniente del Barcelona de Ecuador arribó a Santos en el Clausura 2019. Desde su primer torneo, Alameda mostró un proyecto ofensivo y con base en fuerzas básicas, proyectos que resultaban atractivos si se buscaba que fuese a largo plazo.

Con el equipo de la Comarca no logró levantar el título, pero sí obtuvo un subcampeonato en el Guardianes 2021, luego de caer en la Final ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Finalmente, sólo un semestre después tomó la decisión de irse del equipo, más no del territorio mexicano.

Guillermo Almada tras perder la Final con Santos ante Cruz Azul | IMAGO7

Almada siguió de inmediato su paso en Liga MX, pues para el Grita México 2022 se convirtió en el entrenador de los Tuzos de Pachuca. Con el equipo de Hidalgo los éxitos llegaron casi de inmediato; en su primer trineo logró un subcampeonato más, esta vez cayendo ante el Atlas en su propia casa.

Pese al duro golpe para los de Almada, el entrenador logró darle vuelta a la página rápidamente y para el Apertura 2022 consiguió su anhelado primer título en México, luego de humillar a Toluca en la Gran Final, dejando un global de 8-2, coronándose y redimiéndose en casa.

Guillermo Almada, campeón con Pachuca en el Apertura 2022 | IMAGO7

Almada a nivel Internacional

Durante sus casi cuatro años en el equipo de Pachuca, Almada no solo logró impulsar al equipo y a su cantera (principal característica del entrenador), sino que volvió a poner a los Tuzos en el mapa a nivel internacional. El técnico uruguayo levantó una Liga de Campeones de la CONCACAF en 2024, obteniendo el pase al Mundial de Clubes 2025 y a la Copa Intercontinental, misma donde se volvió subcampeón tras perder contra el Real Madrid

Real Oviedo apunta a llevarse a Guillermo Almada | IMAGO7
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