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Futbol

Veljko Paunović ve a México capaz de firmar su mejor Mundial

Selección Mexicana | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:24 - 03 junio 2026
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El entrenador serbio habló previo al amistoso ante la Selección Mexicana

Veljko Paunović, director técnico de Serbia y exentrenador de Chivas y Tigres, aseguró que la Selección Mexicana cuenta con todos los elementos necesarios para realizar una actuación histórica en la Copa del Mundo de 2026, destacando la calidad de sus jugadores, la identidad del equipo y la ventaja de jugar como anfitrión.

Previo al amistoso entre México y Serbia en el Estadio Nemesio Díez, el estratega serbio se mostró optimista sobre las posibilidades del Tricolor en la justa mundialista.

“Yo estoy convencido, lo decía desde que estaba aquí en México. Hay todos los alicientes para que ocurra. Hay una cultura tremenda, pasión, la afición necesaria para que la selección rinda frutos con trabajo. Los jugadores que salen al extranjero no pierden la identidad y regresan comprometidos cuando son llamados. Creo que hay una identidad forjada y muchísima materia prima. Además, jugar en casa es una gran ventaja”, afirmó.
Veljko Paunovic, exentrenador de Chivas | MEXSPORT

Paunović también destacó la presencia de varios elementos de Chivas dentro de la convocatoria de Javier Aguirre, algo que consideró positivo para el desarrollo del combinado nacional.

“Chivas como base es una cosa que se hizo bien junto con Fernando Hierro. Me alegra mucho que haya cinco jugadores de Chivas en la Selección. Ahora lo que toca es que sean titulares y se conviertan en la base de este equipo”, señaló.

Selección Mexicana previo al amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT
Selección Mexicana previo al amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT

Sobre Serbia, el técnico explicó que llegará al encuentro con una plantilla renovada debido a diversas circunstancias que afectaron la convocatoria habitual del conjunto europeo.

“Somos una selección nueva y joven. En el partido contra Cabo Verde tuvimos varios debutantes. Junio ha sido un desafío porque teníamos jugadores con mucha sobrecarga de partidos, otros terminaron contratos y también hubo lesiones”

“Por eso hicimos un corte y venimos con un grupo de futbolistas con hambre de mostrarse y aprovechar su oportunidad”, comentó.

Paunovic en el Oviedo I @RealOviedo
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