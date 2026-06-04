Generación Z y transportistas amenazan con megamarcha el día de la inauguración del Mundial 2026

La fiesta futbolística más importante del planeta podría arrancar en México en medio de una jornada de protestas. El movimiento denominado Generación Z anunció una megamarcha para el próximo 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, una movilización que podría provocar importantes afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

La convocatoria comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde integrantes del movimiento señalaron que la manifestación tiene como objetivo visibilizar diversas problemáticas que, aseguran, continúan sin ser atendidas por las autoridades federales y locales. Entre las principales demandas destacan mejoras en materia de seguridad pública, fortalecimiento del sistema de salud, mayores oportunidades laborales para los jóvenes y justicia para las madres buscadoras.

Estas son las convocatorias que están armando La Generación Z en redes sociales / FB: @GeneraciónZMéxicoInforma

¿Protesta busca opacar la propaganda oficial?

De acuerdo con la información compartida por los organizadores, la movilización pretende convertirse en una expresión de inconformidad ciudadana en una fecha que tendrá los reflectores del mundo puestos sobre México debido al arranque de la justa mundialista.

Los convocantes sostienen que, mientras millones de personas celebrarán el inicio del torneo, existen problemáticas que continúan afectando a amplios sectores de la población y que, aseguran, no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

Aunque hasta el momento no se han revelado oficialmente los horarios ni el punto exacto de concentración, los organizadores adelantaron que en los próximos días darán a conocer la logística completa de la marcha.

Los camioneros de la ANTAC se suman a ola de protestas por la situación del país / Especial

Transportistas amagan con sumarse a la movilización

La protesta podría tomar mayor dimensión luego de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) difundiera en sus redes sociales mensajes de respaldo a la convocatoria impulsada por la Generación Z. La agrupación señaló que su eventual participación no representa una postura contra el evento deportivo, sino una forma de exigir soluciones a diversas problemáticas sociales que consideran prioritarias.

"No estamos en contra del futbol. Estamos en contra de la indiferencia. Porque ningún gol puede tapar el dolor de una madre que busca a su hijo. Ningún estadio puede sustituir un hospital. Ninguna fiesta puede ocultar la inseguridad que vive el país", dijo la ANTAC.

A través de sus plataformas digitales, la organización también compartió el llamado a la movilización y reiteró que es momento de visibilizar las demandas ciudadanas en un contexto de gran atención mediática internacional.

La marcha sería en demanda por los problemas de seguridad que azota a México / Redes Sociales

"Mientras algunos celebran, millones sobreviven"

Los mensajes difundidos por los organizadores buscan contrastar el ambiente festivo que rodeará al Mundial con los problemas que enfrenta una parte de la población mexicana.

"Este 11 de junio hagamos que la voz ciudadana se escuche más fuerte que la propaganda. Porque mientras algunos celebran, millones sobreviven. México merece seguridad, justicia, salud y futuro".

Las consignas rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios han mostrado opiniones divididas respecto a la pertinencia de realizar una movilización de gran magnitud durante la inauguración del torneo.

Hasta el momento la marcha no tiene fecha de hora y lugar de partida / Redes Sociales

¿Qué vialidades podrían verse afectadas?

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre la ruta definitiva, se prevé que las principales afectaciones se registren en algunos de los corredores viales más importantes de la Ciudad de México.

Entre las zonas que podrían verse impactadas destacan: Calzada de Tlalpan.

Inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Paseo de la Reforma.

Circuito Interior.

Vías de acceso al Centro Histórico.