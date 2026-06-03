Los juzgados suspenderá actividades el 11 de junio en CDMX ¿Cuál es la razón?

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 continúa generando ajustes en distintos sectores de la Ciudad de México. Ahora fue el Poder Judicial capitalino quien anunció una medida extraordinaria para el próximo 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural del torneo en el Estadio Ciudad de México.

A través del Acuerdo OAJCDMX-V-50/2026, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) informó que ese día será considerado inhábil, por lo que quedarán suspendidas las actividades ordinarias, así como los plazos y términos procesales y administrativos en la mayoría de los órganos jurisdiccionales.

La decisión responde a las afectaciones extraordinarias que se prevén en materia de movilidad, seguridad y operación gubernamental derivadas de la inauguración de la máxima fiesta del futbol mundial.

El Poder Judicial capitalino tomará una medida extraordinaria para el 11 de junio / FB: @PODERJUDICIALCDMX

Mundial 2026 impactará la operación de la ciudad

De acuerdo con el documento emitido por el Órgano de Administración Judicial, las autoridades consideran que el inicio de la Copa del Mundo provocará una importante concentración de personas en distintos puntos de la capital, así como restricciones viales y dispositivos especiales de seguridad.

Ante este escenario, el Poder Judicial estimó necesario adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones tanto al personal judicial como a los ciudadanos que acuden diariamente a realizar trámites o participar en audiencias.

La resolución sigue la línea de otras disposiciones anunciadas previamente por el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada, quien también ha implementado acciones especiales para garantizar el correcto desarrollo de la inauguración mundialista.

Quedarán suspendidas las actividades ordinarias, así como los plazos y términos procesales y administrativos / FB: @PODERJUDICIALCDMX

Se suspenden audiencias, trámites y plazos procesales

Como consecuencia de la declaratoria de día inhábil, el próximo jueves 11 de junio no correrán plazos ni términos legales en los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios. Además, las audiencias, diligencias, notificaciones y demás actuaciones programadas para esa fecha deberán ser reprogramadas por las autoridades competentes a la brevedad posible.

La medida busca evitar que los problemas de movilidad o los cierres viales interfieran con el adecuado funcionamiento del sistema judicial durante una jornada que se anticipa histórica para la Ciudad de México.

Las audiencias serán reprogramadas por las autoridades competentes a la brevedad posible / FB: @PODERJUDICIALCDMX

Habrá guardias para asuntos urgentes

Pese a la suspensión general de actividades, el Poder Judicial aclaró que no se detendrá completamente la impartición de justicia.

Las autoridades informaron que permanecerán operativas diversas áreas encargadas de atender asuntos prioritarios o que por su naturaleza no pueden aplazarse.

Entre ellas destacan los órganos jurisdiccionales en materia penal, que continuarán atendiendo: Órdenes de aprehensión.

Audiencias relacionadas con personas detenidas.

Casos urgentes.

Actuaciones que involucren plazos constitucionales.

Asimismo, algunas Unidades de Gestión Judicial del sistema penal acusatorio seguirán funcionando para garantizar la continuidad de los procedimientos que requieran atención inmediata.

El Poder Judicial aclaró que no se detendrá completamente la impartición de justicia / FB: @PODERJUDICIALCDMX

La seguridad será prioridad durante la inauguración

La suspensión de actividades judiciales ocurre en paralelo al enorme operativo de seguridad que desplegarán las autoridades capitalinas para el Mundial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció recientemente la participación de más de 56 mil elementos policiales, apoyados por helicópteros, patrullas, unidades médicas y personal especializado que resguardarán el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y distintos puntos estratégicos de la capital.

Además, se prevén cierres viales, filtros de seguridad y una alta concentración de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán para presenciar el partido inaugural.

Un día histórico para la Ciudad de México

La inauguración del Mundial 2026 marcará un momento especial para la capital mexicana, que se convertirá en la primera ciudad del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Sin embargo, la magnitud del evento también obliga a las instituciones públicas a adaptar su operación para minimizar riesgos y garantizar la movilidad de millones de personas.

Por ello, el Poder Judicial aseguró que la medida busca equilibrar el derecho de acceso a la justicia con las condiciones excepcionales que vivirá la Ciudad de México durante una de las jornadas más importantes de su historia reciente.