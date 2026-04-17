¿André Jardine deja el América por una televisora? Esto es lo que se sabe

La resaca del Tricampeonato aún continúa en el América. Después de dominar a sus anchas por un año y medio el balompié nacional, el equipo de Coapa perdió la brújula y comenzó a tener fracaso tras fracaso. Como es normal y lo común en el futbol, la prensa y los aficionados tienen poca memoria, por lo que buscan una cabeza a como dé lugar.

Uno de los nombres que ha sonado para dejar El Nido es André Jardine, el arquitecto de la aplanadora azulcrema. Pese a que el club no ha dado indicios de una sustitución, y el brasileño cuenta con contrato hasta 2027, las ofertas para el entrenador lo han perseguido; aunque no necesariamente en el banquillo.

De acuerdo a información revelada por Juan Carlos Ibarrarán, en Los Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes a las 13:00 horas en todas las plataformas), André Jardine ha recibido ofertas para ser analista en distintas televisoras internacionales en el verano mundialista, sin embargo, el estratega de las Águilas descansará en Brasil tras el Clausura 2026.

André Jardine, entrenador del América, en el TSM Corona, previo al partido ante Santos Laguna del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Marc Crosas al América?

Además de la información sobre André Jardine, otro de los nombres que ha sonado para llegar a Coapa es el de Marc Crosas, actual analista de TUDN. Según los reportes de Juan Carlos Ibarrarán en RÉCORD, el catalán es una de las dos opciones para tomar la dirección deportiva del América, actual puesto de Antonio Ibrahim.

La dirección deportiva de las Águilas ha sido uno de los puestos que mayor movimiento ha tenido en este 2026. A principio de año, Diego Ramírez terminó por salir de dicha administración, la cual estuvo a su cargo desde 2021.

Marc Crosas, analista de TUDN | IMAGO7

La resaca del Tricampeonato

El Apertura 2023 es una de las hojas más gloriosas en la historia del América, pues en dicho semestre comenzó un hito -hasta el momento- sin precedentes en los torneos cortos. Después de ese título, llegaron dos más, todos bajo el brazo de André Jardine y el momento apoteósico de algunos jugadores.

Sin embargo, la resaca comenzó en el Clausura 2025, cuando el conjunto azulcrema cayó ante el actual mandamás del balompié mexicano: Toluca. Los Diablos no fueron los únicos que lograron que las Águilas dejasen de saborear la miel para probar la hiel, pues el LAFC, equipo de la MLS, los condenó con el fracaso del Mundial de Clubes.