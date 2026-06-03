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Futbol

Hugo Sánchez ya comparte espacio con Messi, Cristiano, Pelé y Maradona en histórica exposición

Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 22:58 - 02 junio 2026
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El Pentapichichi recibió un homenaje especial dentro de Legends: The Ultimate Football Experience, una muestra que reúne objetos de las mayores leyendas del futbol mundial

No todos los días un futbolista mexicano comparte espacio con nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé y Diego Maradona. Pero Hugo Sánchez sí.

El histórico delantero mexicano fue el protagonista de la inauguración de Legends: The Ultimate Football Experience, una exposición internacional que abrió sus puertas en InSpace Polanco y que recorre la historia del futbol a través de artículos originales, tecnología inmersiva y experiencias interactivas.

Hugo Sánchez recibe un homenaje entre las leyendas del futbol

Durante la presentación del evento, encabezada por el presidente de LALIGA, Javier Tebas, y el propio Hugo Sánchez, el exjugador del Real Madrid vivió un momento especial al recibir un homenaje dentro de la exhibición, que le dedica un espacio exclusivo para destacar su legado dentro del futbol mexicano e internacional.

Javier Tebas y Hugo Sánchez en un evento | RÉCORD

Esta esquina del "Macho" cuenta con los artículos personales más valiosos para el exdelantero, como son sus Pichichis, su Bota de Oro, su Balón de Oro, jerseys, una réplica de sus pies en oro, obras de arte y más.

Además, el recorrido cuenta con piezas históricas como una camiseta de Uruguay del primer Mundial en 1930, así como jerseys de jugadores y momentos históricos del futbol.

Javier Tebas y Hugo Sánchez en un evento | RÉCORD

Pichichis, Balón de Oro y tesoros históricos en la exhibición

La exposición cuenta con más de 2 mil metros cuadrados dedicados al futbol e incluye salas inmersivas, experiencias de realidad virtual, un cine 3D y espacios interactivos que permiten a los aficionados revivir algunos de los momentos más importantes de la historia del deporte.

La exposición abrió sus puertas el pasado 30 de mayo y permanecerá disponible hasta el 28 de junio. Los aficionados podrán visitarla de jueves a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Los boletos tienen un costo que va de los 285 a los 420 pesos, dependiendo del día seleccionado para asistir.

Exhibiciones del The Ultimate Football Experience | RÉCORD
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