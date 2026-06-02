CDMX alista el Gran Desfile Mundialista 2026; conoce cuándo y dónde verlo

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y la Ciudad de México quiere demostrar por qué será una de las sedes más importantes del torneo. Como parte de las actividades culturales preparadas para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales, el Gobierno capitalino anunció la realización del Gran Desfile Mundialista, un espectáculo que combinará la riqueza cultural mexicana con la pasión por el futbol.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el evento se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital, donde se espera la presencia de miles de personas para disfrutar de una celebración única rumbo a la justa deportiva más importante del planeta.

Clara Brugada detallo de que estará compuesto el Gran Desfile Mundialista / FB: @ClaraBrugadaM

¿Cuándo y dónde será el Gran Desfile Mundialista?

El desfile recorrerá aproximadamente tres kilómetros de Paseo de la Reforma. La ruta iniciará en la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución, atravesando algunos de los puntos más representativos de la Ciudad de México.

La actividad forma parte de la agenda cultural diseñada para acompañar la inauguración de la Copa Mundial 2026 y busca mostrar al mundo la diversidad cultural de México mediante expresiones artísticas, tradiciones populares y referencias históricas relacionadas con el futbol.

Habrá diferentes carros alegóricos representando alguna identidad de la cultura mexicana / FB: @ClaraBrugadaM

Una mezcla de futbol, tradición y cultura mexicana

Durante la presentación oficial realizada en el Bosque de Chapultepec, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, explicó que el desfile estará conformado por carros alegóricos, comparsas, danzantes, artistas urbanos y representaciones de distintas regiones del país.

Uno de los objetivos será mostrar la identidad cultural mexicana ante los visitantes internacionales que llegarán para la Copa del Mundo. Por ello, el recorrido incluirá elementos representativos de los pueblos originarios, las tradiciones populares, el arte urbano, el Día de Muertos y las festividades más emblemáticas del país.

El tema del futbol estará muy presente con las banderas de los equipos mundialistas y algunos jugadores / FB: @ClaraBrugadaM

Homenajes a Pelé, Maradona y los Mundiales históricos

El futbol tendrá un papel central dentro del desfile. Entre las principales atracciones destacan varios carros alegóricos inspirados en las ediciones mundialistas que México ha organizado a lo largo de su historia. Habrá un homenaje especial a México 70 con una recreación del histórico festejo de Pelé usando un sombrero de charro tras conquistar la Copa del Mundo.

También se presentará un carro alegórico dedicado a México 86, donde aparecerán referencias a Diego Armando Maradona y a la famosa "Mano de Dios", una de las jugadas más recordadas en la historia de los mundiales.

Asimismo, se reconocerá la importancia del Mundial Femenil de México 1971, considerado uno de los torneos pioneros para el desarrollo del futbol femenino a nivel internacional.

El recorrido será desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución / FB: @ClaraBrugadaM

Las atracciones más espectaculares del desfile

La secretaria de Cultura adelantó que el recorrido contará con nueve grandes carros alegóricos temáticos.

Entre ellos destacan: Juego de Pelota. Ofrenda de Muertos dedicada a las leyendas del futbol. Xochimilco con una trajinera gigante rodante. México 70 y el homenaje a Pelé. Mundial Femenil México 71. México 86 y Diego Maradona. Las leyendas de los mundiales celebrados en México. Inspirado en la obra "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central" de Diego Rivera. Carro sonidero encabezado por Sonido La Changa.

Cada uno contará con escenografías especiales, música en vivo y elementos visuales diseñados para representar distintas etapas de la historia futbolística y cultural del país.

Catrinas, alebrijes y danzantes prehispánicos

Uno de los momentos más llamativos será el paso de una gran comparsa de Día de Muertos integrada por 50 catrinas que acompañarán un altar dedicado a las figuras históricas del futbol que ya fallecieron.

También participarán 59 danzantes prehispánicos en un carro alegórico relacionado con el ancestral Juego de Pelota, considerado uno de los antecedentes culturales más importantes del deporte en Mesoamérica.

Además, el público podrá admirar tres alebrijes monumentales que representarán a un ajolote, un cacomixtle y un colibrí, símbolos profundamente ligados a la identidad mexicana.

Durante el recorrido habrá música en vivo y destacará la presencia del sonido La Changa / FB: @ClaraBrugadaM

Xochimilco llegará a Reforma

Otra de las grandes sorpresas será una enorme trajinera rodante inspirada en los canales de Xochimilco.

Esta estructura estará acompañada por comparsas de pueblos originarios de la Ciudad de México, así como charros, chinelos y diversas expresiones tradicionales provenientes de distintas alcaldías de la capital.

La intención es mostrar la riqueza cultural que caracteriza a la Ciudad de México más allá del futbol.

Un desfile para recibir al mundo

Como parte de la celebración mundialista también habrá un globo gigante con las banderas de las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026. Dicha estructura será acompañada por una comparsa de 48 bicicletas decoradas con los colores de cada país clasificado al torneo.

Además, desfilarán comparsas inspiradas en colibríes, mariposas monarca y trajes típicos representativos de las distintas entidades del país.