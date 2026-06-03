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Futbol

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la puerta a un partido oficial en territorio mexicano

Javier Tebas, presidente de LaLiga | X: @Tebasjavier
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:13 - 02 junio 2026
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El presidente del futbol español aseguró que trabajan con FIFA para llevar encuentros de liga fuera de España

México podría convertirse en una de las próximas sedes de un partido oficial de LaLiga. Así lo dejó entrever el presidente del campeonato español, Javier Tebas, quien reconoció que existe interés en acercar el futbol español al país debido a la pasión que generan sus clubes entre la afición mexicana.

Durante una charla con medios, el dirigente señaló que uno de los objetivos de LaLiga es aumentar su presencia internacional y no descartó que, en un futuro, México pueda albergar un encuentro oficial del torneo.

Claro. Intentaremos traer equipos españoles aquí a jugar en la temporada y más teniendo equipos españoles con comunitario mexicano

Como el Sporting, me gustaría muchísimo poder hacer con ellos alguna gira por México

Las giras, una opción más cercana

Aunque la posibilidad de un partido oficial sigue siendo un proyecto a largo plazo, Tebas reconoció que la saturación del calendario complica la organización de giras internacionales.

Es verdad que toda la saturación del calendario cuesta mucho las temporadas o las giras, mejor dicho
Jugadores de Elche y Betis en la Jornada 36 de LaLiga |AFP
Jugadores de Elche y Betis en la Jornada 36 de LaLiga |AFP

Aun así, el dirigente español reiteró que el mercado mexicano es una prioridad para LaLiga, debido al gran seguimiento que tienen clubes como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en el país.

Marcus Rashford, Pedri y Lamine Yamal en celebración con Barcelona en LaLiga | AP
Marcus Rashford, Pedri y Lamine Yamal en celebración con Barcelona en LaLiga | AP

LaLiga trabaja con FIFA para jugar fuera de España

Sobre la posibilidad de disputar partidos oficiales fuera del territorio español, Tebas reveló que las negociaciones con FIFA continúan avanzando, tomando como referencia el intento de llevar encuentros del campeonato a Estados Unidos.

Un partido de liga, bueno, estamos peleando con el tema de Miami, pero desde luego lo estamos intentando

Estamos hablando con la FIFA para sacar partidos oficiales en Liga, porque en la Supercopa se están sacando

De momento no existe una fecha ni un proyecto concreto para México, pero las declaraciones del presidente de LaLiga dejan abierta la posibilidad de que, en los próximos años, los aficionados mexicanos puedan disfrutar de un partido oficial del futbol español sin salir del país.

Gol de Jude Bellingham en LaLiga | AP
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