¡Demichelis se queda en Mallorca! El técnico argentino renovó hasta 2028 pese al descenso

Martín Demichelis continuará en el futbol español. A pesar de que el Mallorca perdió la categoría y descendió a la Segunda División, el club decidió mantener su confianza en el estratega argentino y anunció oficialmente la renovación de su contrato hasta 2028.

La noticia tomó por sorpresa a muchos aficionados, especialmente porque el exdirector técnico de Rayados de Monterrey apenas había llegado al conjunto ibérico durante la recta final de la temporada. Sin embargo, la directiva consideró positivo el trabajo realizado por Demichelis y optó por darle continuidad al proyecto rumbo al intento de regresar a LaLiga.

Mallorca respaldó el proyecto de Martín Demichelis

Aunque Mallorca no logró salvarse del descenso, el club español destacó el trabajo del técnico argentino en uno de los momentos más complicados de la temporada.

Demichelis tomó al equipo en febrero de 2026, cuando se encontraba peleando por la permanencia. Desde su llegada, el conjunto bermellón mostró mejoría en funcionamiento y resultados, aunque finalmente no fue suficiente para evitar caer a Segunda División.

Martín Demichelis con el Mallorca | x:@RCD_Mallorca

Pese a ello, la directiva decidió apostar por la estabilidad y confirmó que el entrenador seguirá al frente del equipo hasta junio de 2028.

La renovación también representa un nuevo capítulo para Demichelis luego de su salida de Rayados de Monterrey en mayo de 2025.

Tras dejar la Liga MX, el estratega argentino emigró al futbol europeo buscando relanzar su carrera como entrenador y encontró en Mallorca una nueva oportunidad. Un año después de su despido en Monterrey, el técnico ahora tendrá la misión de devolver al club español a Primera División.

Demichelis charla con sus jugadores durante el Mallorca vs Real Madrid | AP

El objetivo será regresar a LaLiga

Con la renovación ya confirmada, Mallorca comenzará a planear la temporada 2026-27 con el objetivo principal de conseguir el ascenso.

Incluso, Demichelis aseguró recientemente que el proyecto estará basado en “reconstrucción, compromiso e ilusión”, dejando claro que buscará formar un equipo competitivo para pelear por el regreso inmediato a la máxima categoría del futbol español.