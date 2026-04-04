Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Demichelis celebra con cautela triunfo clave del Mallorca ante Real Madrid: 'Estamos vivos, pero no es la salvación'

Demichelis en el duelo Mallorca vs Real Madrid | AP
Demichelis en el duelo Mallorca vs Real Madrid | AP
Esteban Gutiérrez 13:33 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El técnico del Mallorca, Martín Demichelis, valoró el gran esfuerzo de su equipo para conseguir una victoria histórica por 2-1 frente al Real Madrid, un resultado que les permite salir momentáneamente de la zona de descenso de LaLiga.

Tras una derrota dolorosa ante el Elche en la jornada anterior, el Mallorca recuperó la sonrisa con una actuación contundente en casa. A pesar de la euforia por el triunfo, el técnico argentino se mostró cauto y enfocado en el objetivo final de la permanencia.

"Tenemos que mantenernos unidos hasta el final. Esto demuestra que estamos vivos y que hay con qué pelear, pero esto no es la salvación.

Mallorca venció 2-1 al Real Madrid en LaLiga | AP
Mallorca venció 2-1 al Real Madrid en LaLiga | AP

"Me gusta una frase que dice: 'con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo'. Seguiremos siendo humildes, porque solo hemos sumado tres puntos", dijo en conferencia de prensa.

Demichelis destacó la actitud de sus jugadores como el factor determinante para superar a un rival de la talla del Real Madrid.

"Hace un tiempo hablé de valentía, y creo que esa fue la clave. No existe un plan perfecto para ganarles, es imposible. Les dije a los chicos que no quería entrar al vestuario sintiendo que nos habían superado en aspectos que podíamos igualar. Fuimos valientes y no nos guardamos nada", agregó.

Demichelis charla con sus jugadores durante el Mallorca vs Real Madrid | AP
Demichelis charla con sus jugadores durante el Mallorca vs Real Madrid | AP

Los siguientes retos del Mallorca

Con 24 puntos en su haber y ocho jornadas por delante, el Mallorca afronta un tramo final de temporada decisivo en su lucha por la permanencia en la Primera División.

El conjunto bermellón se medirá al Rayo Vallecano la próxima semana, también en casa, y después visitará al Alavés, rival directo en la pelea por la permanencia.

Últimos videos
Lo Último
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
18:10 ¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Empelotados
05/04/2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8