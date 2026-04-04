Demichelis celebra con cautela triunfo clave del Mallorca ante Real Madrid: 'Estamos vivos, pero no es la salvación'

El técnico del Mallorca, Martín Demichelis, valoró el gran esfuerzo de su equipo para conseguir una victoria histórica por 2-1 frente al Real Madrid, un resultado que les permite salir momentáneamente de la zona de descenso de LaLiga.

Tras una derrota dolorosa ante el Elche en la jornada anterior, el Mallorca recuperó la sonrisa con una actuación contundente en casa. A pesar de la euforia por el triunfo, el técnico argentino se mostró cauto y enfocado en el objetivo final de la permanencia.

"Tenemos que mantenernos unidos hasta el final. Esto demuestra que estamos vivos y que hay con qué pelear, pero esto no es la salvación.

Mallorca venció 2-1 al Real Madrid en LaLiga | AP

"Me gusta una frase que dice: 'con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo'. Seguiremos siendo humildes, porque solo hemos sumado tres puntos", dijo en conferencia de prensa.

Demichelis destacó la actitud de sus jugadores como el factor determinante para superar a un rival de la talla del Real Madrid.

"Hace un tiempo hablé de valentía, y creo que esa fue la clave. No existe un plan perfecto para ganarles, es imposible. Les dije a los chicos que no quería entrar al vestuario sintiendo que nos habían superado en aspectos que podíamos igualar. Fuimos valientes y no nos guardamos nada", agregó.

Demichelis charla con sus jugadores durante el Mallorca vs Real Madrid | AP

Los siguientes retos del Mallorca

Con 24 puntos en su haber y ocho jornadas por delante, el Mallorca afronta un tramo final de temporada decisivo en su lucha por la permanencia en la Primera División.