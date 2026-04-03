Barcelona pierde a Raphinha y Flick ya tiene plan: estas son sus opciones para reemplazarlo

El Barcelona tendrá una baja sensible en las próximas semanas, luego de confirmarse la lesión de Raphinha, quien estará fuera de actividad por más de un mes tras lastimarse durante un amistoso con Brasil.

Ante este escenario, el técnico Hansi Flick ya analiza alternativas dentro de su plantilla y no dudó en respaldar a Marcus Rashford como una de las principales opciones para ocupar su lugar en el ataque.

Rashford, Fermín y Gavi: las alternativas de Flick

En conferencia de prensa, Flick destacó el nivel de Rashford, quien ha estado en el centro de la conversación por su posible continuidad en el club blaugrana:

Marcus Rashford en actividad con Barcelona | AP

Estoy feliz con Marcus, juega bien. Tuvo problemas en las últimas semanas por lesión, pero ahora tiene una oportunidad

Además, el entrenador alemán señaló otras variantes como Fermín López y Gavi, este último ya recuperado de su lesión de rodilla y mostrando un buen nivel en los entrenamientos.

Regresos importantes y la situación de Frenkie de Jong

En medio de la baja de Raphinha, el Barcelona también recibe buenas noticias con el regreso de Alejandro Balde y Jules Koundé, quienes estarán disponibles para el próximo compromiso. También se suma Eric García a la convocatoria.

Jules Koundé sale lesionado del partido ante Atlético de Madrid | AP

Por otro lado, Frenkie de Jong aún no está listo y su regreso se espera para la próxima semana, con miras a la eliminatoria de Cuartos de Final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

Flick alza la voz contra el racismo y respalda a Lamine Yamal

Finalmente, Flick también se pronunció sobre el caso de racismo que involucró a Lamine Yamal, mostrando un mensaje firme contra este tipo de actos:

En el fútbol estamos para la inclusión. Es un grupo pequeño de personas que no entienden esto

El técnico alemán dejó claro que el futbol debe ser un espacio de respeto e igualdad, haciendo un llamado a erradicar este tipo de conductas dentro y fuera de las canchas.