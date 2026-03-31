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Futbol

'Es difícil de rechazar' :Cucurella lanza guiño al FC Barcelona

Cucurella en celebración Chelsea | AP
Ramiro Pérez Vásquez 11:20 - 31 marzo 2026
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El jugador del Chelsea fue preguntado sobre un posible regreso al club en el que se formó

La Selección de España continúa con sus juegos de preparación de cara a la Copa del Mundo, en esta Fecha FIFA, y previo al duelo ante Egipto Marc Cucurella habló ante los medios y durante una pregunta fue consultado sobre como vería volver al FC Barcelona.

El jugador del Chelsea, formado en ‘La Masía’, dijo que estas propuestas son difíciles de rechazar pero ahondó en que hay muchas cosas de por medio entre ellas la familia: “Si esas situaciones llegan son difíciles de rechazar. Me lo tendría que plantear, no solo soy yo, también tengo que pensar en mi familia. Entre todos decidir lo que es mejor para nosotros.”

“Es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver. Estoy muy contento allí y como experiencia de vida es muy buena”, mencionó resaltando a España como una opción atractiva, pero s era mostrado contento con su estadía en Inglaterra.

UEFA admite ayuda arbitral a España en la pasada Eurocopa; sí era mano de Cucurella | X: @sporthiva

¿Qué dijo sobre el juego ante Egipto?

Marc Cucurella destacó que el juego ante los egipcios será un buen test de cara a la Copa del Mundo: ““Es un partido muy importante, posiblemente el último test antes de la lista. Todos vamos a intentar dar nuestra mejor versión y ponerle las cosas complicadas a Luis (de la Fuente).

Finalmente, el ibérico resaltó su ilusión de volver a casa para este duelo. Cabe mencionar, que el partido ante Egipto fue reubicado en territorio español para disputarse en el RCDE Stadium: “Muy contento, es una oportunidad de venir aquí. Mucha familia va a poder venir y el ambiente será muy bonito”.

Se cancela la Finalissima entre España y Argentina l MEXSPORT

España con partido en México

Cabe mencionar que, Cucurella podría llegar a Puebla para el duelo entre España vs Perú que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc y formará parte de la fase final de preparación del conjunto europeo antes de su debut mundialista.

Se había manejado la versión de que España jugaría en México, pero contra Chile, en vez de Perú. Lo que era un rumor se había esfumado, pero ahora es un hecho. El encuentro está programado para el 8 de junio, a pocos días del inicio de la Copa Mundial 2026.

Panorámica del Estadio Cuahtémoc previo al compromiso entre Cruz Azul y Vancouver FC | IMAGO 7
Panorámica del Estadio Cuahtémoc previo al compromiso entre Cruz Azul y Vancouver FC | IMAGO 7

La ‘Furia Roja’ se encuentra situada en el Grupo H en donde compartirá sector con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, ante los ‘Charrúas’ el juego se realizará en el Estadio de las Chivas en Guadalajara para cerrar su participación en la Fase de Grupos.

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