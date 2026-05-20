A 22 días del Mundial 2026: La primera sustitución por conmoción ocurrió en el Francia 4-1 México, en 1930, el portero Alexis Thépot salió y Augustin Chantrel ocupó su lugar

Momentos inolvidables, pero pocos tan curiosos y legendarios al mismo tiempo ha dejado las Copas del Mundo a lo largo de su historia como el que ocurrió en Uruguay 1930 durante un partido entre Francia y México. En una época donde las reglas eran muy distintas y las sustituciones prácticamente no existían, el Estadio Parque Pocitos fue escenario de un hecho que terminaría marcando para siempre la historia del futbol.

¿Qué sucedió?

Aquel encuentro, disputado en Montevideo, parecía un duelo más dentro del primer Mundial de la historia. Francia dominaba el partido, mientras México intentaba resistir ante una selección europea físicamente superior. Sin embargo, nadie imaginaba que el verdadero acontecimiento llegaría lejos de los goles.

Durante el desarrollo del encuentro, el guardameta francés Alexis Thépot sufriría un brutal golpe que lo dejó inconsciente. En esos años, los cambios no estaban permitidos oficialmente, por lo que un futbolista lesionado debía seguir jugando o abandonar el campo dejando a su equipo en inferioridad numérica.

Alexis Thépot l X:yanmae

Francia no tenía muchas opciones y tomó una decisión desesperada. El mediocampista Augustin Chantrel dejó su posición en el campo para ponerse bajo los tres palos y asumir el papel de arquero improvisado. Aquella imagen sorprendió a todos los asistentes en el Parque Pocitos, que observaban algo nunca antes visto en una Copa del Mundo.

Mientras Thépot permanecía limitado físicamente, Chantrel tuvo que adaptarse rápidamente a una posición completamente distinta. Pasó de disputar balones en el mediocampo a intentar detener ataques mexicanos en el escenario más importante del futbol mundial.

Austria vs Francia en 1930 l X:intl_football15

Un hecho histórico

Augustin Chantrel quedó registrado como el único futbolista en disputar un Mundial tanto como jugador de campo como portero dentro del mismo torneo.

Hoy, casi un siglo después, aquella escena en Montevideo sigue siendo recordada como uno de los episodios más insólitos de la historia de los Mundiales. Una lesión, una decisión improvisada y un mediocampista convertido en portero bastaron para escribir una historia eterna del balompié mundial.

México en el Mundial 1930 | MEXSPORT