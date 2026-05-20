Conoce qué adeudos desaparecerán del Buró de Crédito en junio de 2026

Miles de personas en México podrían recibir una buena noticia financiera en junio de 2026. De acuerdo con las reglas vigentes para las Sociedades de Información Crediticia, algunos registros negativos del Buró de Crédito serán eliminados automáticamente dependiendo del monto de la deuda y el tiempo transcurrido desde el último reporte de atraso.

La ley establece que los adeudos no permanecen para siempre dentro del historial crediticio y que deben borrarse tras cumplir determinados periodos. Estos plazos se calculan utilizando las UDIS (Unidades de Inversión) como referencia.

El tiempo para borrar una deuda del Buró depende del monto y las UDIS establecidas por ley. / iStock

¿Qué deudas se borrarán del Buró de Crédito en junio de 2026?

Según la información difundida por especialistas financieros y las reglas vigentes, estas son las deudas que podrían desaparecer del historial crediticio en junio de 2026: Deudas menores a 25 UDIS (aproximadamente 206 pesos): se eliminan después de 1 año .

Deudas menores a 500 UDIS (alrededor de 4 mil 100 pesos): se borran después de 2 años .

Deudas menores a mil UDIS (aproximadamente 8 mil 200 pesos): desaparecen tras 4 años .

Deudas mayores a mil UDIS y menores a 400 mil UDIS: se eliminan después de 6 años, siempre que no exista fraude o proceso judicial activo. Esto significa que, si un adeudo cumple con el tiempo requerido durante junio de 2026, el registro negativo podrá dejar de aparecer automáticamente en el historial.

Las deudas menores pueden desaparecer del Buró tras cumplir ciertos años sin movimiento. / iStock

¿Salir del Buró de Crédito significa que la deuda desaparece?

No exactamente.

Especialistas y autoridades financieras recuerdan que eliminar un registro del Buró de Crédito no significa que la deuda quede perdonada o desaparezca legalmente. Lo que cambia es que el adeudo deja de mostrarse dentro del historial crediticio consultado por bancos e instituciones financieras. Además, existen casos que no aplican para eliminación automática, por ejemplo: Deudas relacionadas con fraude

Créditos en proceso judicial

Adeudos superiores a 400 mil UDIS

Salir del Buró de Crédito no significa que la deuda quede perdonada legalmente. / iStock

Condusef recomienda no esperar a que pasen los años

Aunque algunas deudas desaparecen con el tiempo, la Condusef insiste en que la mejor forma de mejorar el historial financiero sigue siendo pagar o regularizar los adeudos pendientes.

“Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial”, recordó la institución financiera al señalar que cumplir con los pagos ayuda a recuperar una mejor calificación crediticia más rápido.