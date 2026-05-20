¡Con miras a los puntos! Cadillac presenta mejoras para el Gran Premio de Canadá

Apuntando por los puntos, Cadillac Team anunció un nuevo paquete de mejoras para su monoplaza MAC-26 de cara al próximo Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, con el objetivo de reforzar el progreso mostrado en las carreras recientes de la temporada.

El equipo estadounidense continúa trabajando en la evolución de su auto debutante después de las modificaciones introducidas durante el Gran Premio de Miami. En aquella cita, el MAC-26 recibió cambios importantes en diferentes áreas aerodinámicas y mecánicas, incluyendo un nuevo alerón delantero, el suelo, el difusor y la suspensión trasera.

Detalle de la decoración del auto de Cadillac para el Gran Premio de Miami 2026 | X: @Cadillac_F1

Aunque los resultados en clasificación no fueron consistentes en el circuito de Florida, el piloto mexicano Sergio Pérez mostró un ritmo competitivo durante la carrera. El tapatío logró mantenerse en la pelea con algunos equipos de la zona media antes de finalizar en las posiciones 15 y 13 durante las actividades del fin de semana.

Tras aquella competencia, Pérez reconoció la necesidad de seguir encontrando rendimiento para evitar perder terreno frente a otros equipos de la parrilla. El mexicano señaló que Cadillac debía reaccionar rápidamente ante el desarrollo constante de sus rivales directos.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante las pruebas de pretemporada | MEXSPORT

Cadillac adapta el MAC-26 para el circuito Gilles-Villeneuve

Para el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, Cadillac confirmó una serie de nuevas modificaciones enfocadas en mejorar el comportamiento del auto sobre los pianos característicos del trazado canadiense.

De acuerdo con el comunicado oficial de la escudería, el MAC-26 incorporará nuevos conductos de freno delanteros, ajustes en el difusor, modificaciones en los aletines y barras de torsión delanteras. El objetivo principal de estas piezas será optimizar la estabilidad y la capacidad del coche para afrontar las zonas de mayor exigencia técnica del circuito.

El jefe del equipo, Graeme Lowdon, explicó que el propósito de este paquete es continuar construyendo sobre la base obtenida en Miami, actualización que representó un incremento en el rendimiento general del monoplaza.

Checo Pérez en el garage de Cadillac durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

Sergio Pérez confía en el potencial del equipo estadounidense

Después de las mejoras vistas en Miami, Sergio Pérez aseguró que el equipo dio señales positivas respecto al potencial del proyecto. El piloto mexicano calificó aquel fin de semana como alentador debido al mejor comportamiento del auto desde las primeras sesiones. Además, destacó que Cadillac logró demostrar capacidad para introducir mejoras importantes con impacto inmediato en pista.