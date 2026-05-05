¡Sin puntos, pero bien evaluado! Checo Pérez queda en el Top5 del Power Ranking en el GP de Miami

Sumar puntos era un objetivo que se veía lejano para Sergio 'Checo' Pérez en su regreso a la Fórmula 1. Como nueva escudería, para Cadillac finalizar en el Top 10 era un sueño casi imposible. Sin embargo, tras lo visto en el Gran Premio de Miami, el equipo estadounidense se ilusiona con una mejora considerable.

Gracias a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, el equipo de TWG Motorsport llegó con un importante paquete de mejoras a Florida y aunque Checo no pasó de la P16, su actuación fue bien evaluada por parte de los expertos de la F1.

Checo Pérez, en el Circuito Callejero de Miami | AP

Checo Pérez fue incluido en el Power Ranking de Miami

La categoría dio a conocer este martes el Power Ranking del Gran Premio de Miami y de manera sorpresiva, Checo Pérez fue incluido en el Top 5 con una calificación de 7.6. "Cadillac desplegó las primeras mejoras importantes de su temporada de debut en la F1 en Miami, y los primeros indicios fueron prometedores, especialmente con Sergio Pérez al volante".

"Tras terminar por delante del Williams de Alex Albon y del Aston Martin de Lance Stroll en la carrera sprint, el mexicano volvió a intercalarse entre los Aston Martin en el Gran Premio, lo que significó que el equipo más nuevo de la F1 ya no se quedó rezagado en la parte trasera", se lee en el análisis de la F1.

Andrea Kimi Antonelli, ganador en Miami, se quedó con el primer puesto en el Power Ranking, seguido de Lando Norris y Franco Colapinto, quien tuvo el mejor fin de semana de su trayectoria. Max Verstappen quedó en el cuarto puesto, por delante de Checo, que completó el Top 5.

Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

Carlos Sainz, que finalizó noveno en la carrera en Miami Gardens, quedó sexto, por delante de Óscar Piastri, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Oliver Bearman. En ese contexto, Pérez Mendoza nuevamente fue protagonista a pesar de que los resultados no lo han acompañado.

Así marcha el Power Ranking de la Temporada 2026 en la F1

Al igual que en el Campeonato de Pilotos, Kimi Antonelli se mantiene en el puesto más alto del Power Ranking, seguido de Pierre Gasly. Detrás, Leclerc superó a George Russell para meterse al podio, por delante de Bearman, que también ganó un lugar tras Miami.

Por otra parte, Verstappen y Lewis Hamilton están empatados en el sexto puesto, luego de que el neerlandés remontó dos puestos y el británico perdió uno. Mientras que Norris y Colapinto se metieron en el Top 10 este fin de semana, en el octavo y décimo lugar, con Sainz entre ambos.