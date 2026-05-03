Charles Leclerc recibe dura sanción tras GP de Miami; Franco Colapinto y Lewis Hamilton suben

El Gran Premio de Miami dejó varias lecciones, la más importante es el increíble nivel de Mercedes y del juvenil Andrea Kimi Antonelli. El italiano volvió a ser el mejor piloto en pista y le otorgó a las Flechas Plateadas su cuarta victoria en cuatro carreras de la Temporada 2026, dejando rezagadas a escuderías como Ferrari.

El equipo del Cavallino Rampante tuvo una tarde poco exitosa en Florida y, aunque Charles Leclerc se quedó en primera instancia con el sexto lugar, la FIA informó que todo eso cambió. El organismo rector del automovilismo internacional sancionó al piloto monegasco con 20 segundos, lo que lo obligó a descender dos posiciones.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en Miami | AP

¿Por qué la FIA sancionó a Charles Leclerc?

De acuerdo con el comunicado compartido por el organismo, Charles Leclerc violó el Artículo B1.8.6 del Reglamento de F1 de la FIA, es decir, "abandonó la pista en varias ocasiones sin una razón justificable".

El detonante fue el trompo que el monegasco sufrió en la última vuelta en la curva tres, accidente que ocasionó un golpe con el muro y el daño en el monoplaza. El propio Charles Leclerc explicó que, a partir de ahí, el auto no podía girar correctamente en curvas a derechas, lo que lo obligó a recortar varias chicanas.

Sin embargo, para la FIA el hecho de recortar las chicanas implicó que "ganó una ventaja duradera", y el problema mecánico alegado "no constituye una razón justificable" para abandonar la pista; por todo lo anterior recibió 20 segundos de sanción.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en Miami | AP

Hamilton y Colapinto, los beneficiados

Tras la sanción a Leclerc, dos pilotos fueron beneficiados por la misma: Franco Colapinto y Lewis Hamilton. En el caso del británico y compañero del monegasco en Ferrari, subió a la sexta posición.

Por su parte, el argentino de Alpine logró su mejor actuación en su joven carrera en la Categoría Reina. Franco Colapinto subió a la séptima posición, consolidándose como una promesa a futuro en el asfalto.