"Nos guste o no, es la decisión de Javier": Chepo de la Torre respalda a Aguirre tras convocatoria

En medio del debate que ha suscitado la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026, José Manuel 'Chepo' de la Torre ha salido en defensa de las decisiones de Javier Aguirre, resumiendo su postura con una frase contundente: "Nos guste o no, es lo que decidió Javier". Con estas palabras, el exseleccionador nacional busca poner fin a la controversia y centrar la atención en el proceso.

La lista del Vasco Aguirre ha generado un torbellino de opiniones, principalmente por la exclusión de figuras como Charly Rodríguez y Marcel Ruiz. Sin embargo, De la Torre evita entrar en polémicas sobre nombres específicos y subraya la importancia de respetar la autoridad del técnico de cara a un Mundial sin precedentes, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Chepo pide paciencia

Más que un análisis de jugadores, el Chepo hace un llamado a la paciencia y a la unidad. Considera que el equipo requiere tiempo para afianzarse y adaptarse a las exigencias de un torneo que, por su formato y por la condición de anfitrión, presentará desafíos únicos para el combinado nacional.

La presión de jugar en casa será un factor determinante, pero también representa una oportunidad histórica. En este contexto, la cohesión del grupo y la capacidad de adaptación serán tan cruciales como el talento individual.

Cuerpo técnico Javier Aguirre | IMAGO7

¿Respaldo a Aguirre?

La declaración de José Manuel de la Torre es un claro espaldarazo al proceso liderado por Aguirre. Al afirmar que la decisión final recae exclusivamente en el entrenador, el Chepo busca calmar las aguas y enfocar la energía en lo verdaderamente importante: la preparación del equipo.

El mensaje subyacente es claro: con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, México no solo compite por un resultado deportivo, sino también por su imagen y legado como país anfitrión. Las decisiones, aunque impopulares para algunos, ya han sido tomadas y es momento de mirar hacia adelante.