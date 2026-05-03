¡Hormiga Tricolor! El sueño de Armando González con la Selección Mexicana

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que la Selección Mexicana ya se prepara para ser una digna anfitriona. En ese contexto, Javier Aguirre convocó a jugadores de la Liga MX hace algunos días, de los cuales algunos -por no decir todos- formarán parte de la lista definitiva de cara a la Copa del Mundo; Armando 'Hormiga' González destaca entre los seleccionados.

No es secreto que el jugador de las Chivas se convirtió en uno de los futbolistas favoritos de la afición rojiblanca y del balompié nacional en general. Es por eso que, en una entrevista con Sport, la Hormiga señaló sus más grandes deseos, en los que destaca anotar un gol en la Copa del Mundo.

"Ha sido un año muy increíble y todo ha cambiado mucho para bien. Entonces, estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta y ahora toca lo mejor. Me gustaría que podamos quedar campeones con Chivas y también poder meter un gol en el Mundial", comentó el canterano rojiblanco.

Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO7

Corazón rojiblanco desde la cuna

Además de mostrar su deseo de campeonar con Guadalajara, el joven ariete mexicano comentó que su amor por el equipo de la Perla de Occidente viene desde su niñez. El padre de Armando, Luis Armando González Bejarano, fue jugador de las Chivas en los ochentas y noventas.

"Mi padre fue durante mucho tiempo jugador de Chivas. Unos diez años. Mi hermano y yo crecimos con ese amor por ese club. De ahí viene el amor por Chivas", agregó el delantero mexicano.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

¿Qué piensa la Hormiga sobre la Liguilla del Clausura 2026?

En una Asamblea de Dueños en diciembre de 2025, se acordó que los clubes de Liga MX no jugarían la Liguilla del Clausura 2026 con seleccionados. Armando fue de los elegidos para representar al Tricolor, pero eso no es motivo para no apoyar al equipo de sus amores.

"No puedo participar por la Selección. Pero sí, nosotros desde un principio ya sabíamos que algunos no podíamos participar. Todos estaban listos para el momento que les toque jugar, hacer lo mejor posible. No tengo ninguna duda, yo creo fielmente en mis compañeros, porque veo cómo entrenan, cómo se preparan. Nos preparamos de la mejor manera, entonces no tengo ninguna duda de que lo van a hacer espectacular", aseveró.