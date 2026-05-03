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Empelotados

Así fue la reacción de Kimi Antonelli al conocer a Messi en el GP de Miami

Kimi Antonelli en el GP de Miami l AP
Ramiro Pérez Vásquez 17:19 - 03 mayo 2026
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El piloto italiano mostró su emoción por conocer al ‘10’ argentino

Andrea Kimi Antonelli tuvo una visita especial en el Gran Premio de Miami; Lionel Messi acompañado de su esposa, Antonela, y sus hijos luego del triunfo en la pista. El momento fue emotivo en donde convivieron, se tomaron fotos y hasta el argentino se subió al monoplaza.

Tras el momento el piloto de Mercedes resaltó sus sensaciones, ante los micrófonos, tras estrecharse de manos con ‘La Pulga’: "Fue increíble conocer a Messi. Lo sigo desde que era pequeño y jugaba en el Barcelona. Fue un sueño haberlo conocido".

Lionel Messi presente en el GP de Miami | AP

¿Cómo fue el encuentro?

En un video difundido por la escudería de Antonelli aparece lanzando la frase, a Antonella a quien le pidió perdón por lo sudado: "Muchas gracias". Luego: "Perdón, estoy sudado" (esto a Antonella). Y al final le insiste: "¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz de haberte conocido!".

Antonelli celebrando el triunfo en Miami l AP

Pero también se vio conviviendo con la toma de fotos para las cámara y para el propio teléfono de Antonelli que se quiso llevar el recuerdo, en un momento en el que la alegría también se reflejaba por lo sucedido en la carrera.

Triunfo de Antonelli 

Las emociones no faltaron en Florida, donde hubo cinco líderes diferentes entre despistes, accidentes y entradas a boxes. Al final fue Antonelli quien, gracias a la superioridad del W17, capitalizó su pole position nuevamente y le dio a Mercedes su cuarta victoria del año, en la misma cantidad de carreras.

Antonelli en el Gran Premio de Miami | AP
Antonelli en el Gran Premio de Miami | AP

Antonelli se despistó en la salida y ello permitió a Verstappen y Leclerc superar al italiano, quien además se fue de largo en la primera curva. Sin embargo, el neerlandés hizo un trompo poco después y perdió la oportunidad de colocarse líder.

El piloto italiano terminó desahuciado después del GP de Miami: "Fue duro". "Mucho calor. Mucha humedad". "¡Uff! Fue intenso, ¿eh?". "En un momento miré a la pantalla cuando estaba con (neumáticos) duros y vi que faltaban 20 vueltas. Yo estaba como: 'No'". "Solo quería que esta carrera terminara". "Yo decía: 'por favor, por favor, que se acabe ya. Que se acabe rápido'”, resaltó en el video de la escudería.

El italiano confirmó que tiene lo necesario para ser un futuro multicampeón de Fórmula 1 y logró su tercera victoria consecutiva este año al imponerse en el Gran Premio de Miami por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.

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