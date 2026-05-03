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Futbol Internacional

FC Thun hace historia: De recién ascendido a campeón de la Superliga de Suiza

FC Thun celebrando su campeonato l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 17:50 - 03 mayo 2026
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El equipo del Oberland Bernés vence al Nottingham Forest y conquista su primer título de liga apenas un año después de volver a primera

El Oberland Bernés es hoy el escenario de una hazaña que desafía cualquier lógica deportiva. Este domingo, el FC Thun grabó su nombre en letras de oro al convertirse en el primer equipo en la historia del futbol suizo en conquistar la Superliga apenas una temporada después de haber logrado el ascenso.

Aunque el Thun dominó el campeonato desde octubre, su coronación llegó de forma indirecta: la victoria del FC Sion por 3-0 sobre el St. Gallen dejó a sus perseguidores sin posibilidades matemáticas de alcanzarlos.

Con un presupuesto significativamente menor al de gigantes como el FC Basel o el BSC Young Boys, el equipo revelación logró lo impensable, dejando atrás las jerarquías tradicionales.

Este logro los sitúa en un olimpo reservado para los "milagros" del fútbol europeo, evocando gestas legendarias como la del Nottingham Forest en Inglaterra (1978) o la del FC Kaiserslautern en la Bundesliga (1998).

Para un club que pasó décadas en las divisiones inferiores tras su debut en primera en 1954, este título representa la redención definitiva. Si bien en 2005 sorprendieron al mundo clasificando a la fase de grupos de la Champions League, el trofeo de liga siempre les había sido esquivo.

Hoy, de la mano del técnico Mauro Lustrinelli (quien fue delantero estrella en aquella mítica campaña europea), el Thun no solo levanta su primer gran trofeo, sino que sella su regreso a la Champions League justo 20 años después de su última participación.

FC Thun celebrando su campeonato con su afición l AP

El regreso del héroe Mauro Lustrinelli

En 2005, el FC Thun sorprendió al continente al meterse a la Fase de Grupos de la Champions League y el rostro de aquella hazaña era el de su goleador, Mauro Lustrinelli. Aquel delantero que puso a temblar al Arsenal de Thierry Henry en Highbury se convirtió en el símbolo de un equipo que, aunque rozaba la gloria, siempre se quedaba a la orilla de los trofeos locales.

Hoy, la historia le ha devuelto al "eterno capitán" lo que el futbol le debía. En su faceta como director técnico, Lustrinelli ha logrado lo que nadie pudo en más de un siglo de historia del club: bordar la primera estrella de liga en el escudo.

Su liderazgo desde el banquillo no solo ha devuelto al Thun a la máxima competición europea, sino que ha consolidado una identidad ganadora que mezcla la humildad del recién ascendido con la mística de quien ya sabe lo que es jugar en la élite.

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