¡La Champions tiene nueva casa! Paramount+ transmitirá los torneos varoniles de la UEFA

La nueva estructura de derechos audiovisuales de las competiciones de clubes de la UEFA para el ciclo 2027-2031 ya tiene forma, y México aparece como uno de los mercados clave dentro del anuncio global realizado por UC3. La distribución contempla a plataformas de streaming y televisión tradicional, confirmando la tendencia hacia un modelo compartido que busca ampliar el alcance de torneos como la UEFA Champions League, Europa League Conference League.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

Dentro del territorio mexicano, la mitad de los partidos de la Champions League serán transmitidos por Paramount+, incluyendo la Final en modalidad de coexclusiva y los resúmenes. Por otro lado, la otra mitad de los encuentros estará en manos de ESPN a través de sus señales lineales y de Disney+, quienes además contarán con todos los derechos de la Europa League y la Conference League.

Este reparto confirma que el modelo de consumo en México seguirá fragmentado, con múltiples opciones para los aficionados. Sin embargo, también abre la puerta a nuevas alianzas y sublicencias dentro del mercado nacional, donde otras cadenas y plataformas tendrán participación en la difusión de los torneos europeos.

Camavinga en el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en el Champions League | AP

¿Cómo se repartirán los derechos en México?

Aunque el anuncio oficial coloca a Paramount+, ESPN y Disney+ como los adjudicatarios principales, se prevé que en México exista una distribución más amplia. En ese sentido, se contempla que empresas como FOX, TNT Sports y Max también formen parte del ecosistema de transmisión, compartiendo derechos mediante acuerdos adicionales.

Este esquema no es nuevo en el país, ya que en ciclos anteriores la Champions League y otras competiciones europeas han sido emitidas por distintos operadores de forma simultánea. La diferencia para el nuevo periodo radica en la consolidación del streaming como eje principal, sin dejar de lado la televisión de paga.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Un modelo global que impacta directamente en México

El anuncio de UC3 también refleja una estrategia global en la que se combinan plataformas digitales con broadcasters tradicionales. Empresas como DAZN, Sky y Canal+ aparecen en otros territorios, lo que evidencia la alta demanda por los derechos de las competiciones europeas.

Para México, este movimiento garantiza continuidad en la cobertura, pero también implica que los aficionados deberán adaptarse a un consumo más diversificado. La presencia de múltiples plataformas obliga a elegir servicios o combinar suscripciones para seguir todos los partidos.

Trofeo de UEFA Champions League l AP

La UEFA, a través de UC3, busca con este modelo mantener el atractivo global de sus torneos, al tiempo que responde a los cambios en el mercado audiovisual. El equilibrio entre streaming y televisión tradicional será clave para sostener la audiencia en regiones como Latinoamérica.

De esta manera, el ciclo 2027-2031 no solo redefine la forma en que se verán las competiciones europeas en México, sino que también consolida un ecosistema compartido en el que participarán tanto gigantes globales como actores ya posicionados en el país como FOX, TNT Sports y MAX.