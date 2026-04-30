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Cartelera de conciertos CDMX mayo 2026: fechas, recintos y artistas destacados

La Arena Ciudad de México recibirá a artistas como Laura Pausini y la banda Megadeth./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:36 - 30 abril 2026
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La cartelera de mayo en la Ciudad de México incluye a grandes artistas internacionales y nacionales en los principales recintos de la capital

Mayo de 2026 se perfila como uno de los meses más activos para la música en vivo en la Ciudad de México, con una cartelera que incluye desde estrellas globales hasta íconos del pop, rock y regional. Los distintos recintos de la capital recibirán a miles de fans que buscan no perderse los shows más esperados.

Uno de los eventos más destacados será la llegada de BTS, que ofrecerá conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, lo que además se prevé genere una importante derrama económica. En ese mismo recinto también se presentarán Marco Antonio Solís y la banda System of a Down, que regresa con dos fechas.

BTS se presentará en el Estadio GNP con tres conciertos que marcarán uno de los eventos más grandes del mes./ AP

¿Qué conciertos destacan en CDMX durante mayo 2026?

El Palacio de los Deportes tendrá una agenda cargada con artistas como Lorde, J Balvin, Korn y Mon Laferte, consolidándose como uno de los puntos clave del mes. A la par, el Auditorio Nacional reunirá a figuras como Chayanne, Miguel Bosé y Yuri, quienes continúan siendo favoritos del público mexicano.

Por su parte, la Arena Ciudad de México contará con presentaciones de Laura Pausini, Grupo Frontera y Megadeth, ofreciendo una mezcla de géneros que van desde el pop hasta el metal.

System of a Down regresa a México con dos fechas que prometen un lleno total./ X

Festivales y más música en vivo en la capital

El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede del Tecate Emblema el 16 y 17 de mayo, uno de los festivales más esperados del mes y que reunirá a miles de asistentes. Además, recintos como el Pepsi Center y el Teatro Metropólitan también tendrán actividad con diversos artistas nacionales e internacionales.

Otros espacios como La Maraka, Foro Puebla y Auditorio BB complementan la oferta musical con propuestas para todos los gustos, desde pop hasta rock alternativo.

La cartelera se extiende a lo largo de toda la ciudad, incluyendo eventos en la Plaza de Toros México, donde artistas como Carlos Rivera y Banda MS también formarán parte de la agenda.

El Palacio de los Deportes reunirá a figuras como J Balvin, Lorde y Korn./ AP
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