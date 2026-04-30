Torre Latinoamericana cumple 70 años: historia y arquitectura

La Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, celebra 70 años de historia consolidándose como un símbolo arquitectónico y cultural del país. Ubicada en el corazón del Centro Histórico, esta construcción ha sido testigo de la transformación de la capital y de algunos de los momentos más importantes del siglo XX y XXI.

Inaugurada en 1956, la torre fue diseñada por el arquitecto Augusto H. Álvarez y el ingeniero Leonardo Zeevaert, quienes lograron una obra innovadora para su época, especialmente por su capacidad de resistir sismos. Desde su apertura, el edificio se convirtió en un referente de la modernidad mexicana.

Inaugurada en 1956, la torre marcó un antes y un después en la arquitectura mexicana./ Pixabay

¿Por qué la Torre Latinoamericana es un ícono de la CDMX?

Uno de los aspectos más destacados de la torre es su avanzada ingeniería antisísmica. A lo largo de los años ha resistido importantes terremotos, incluido el de 1985 y el de 2017, lo que la posiciona como un ejemplo de seguridad estructural a nivel mundial.

Además, durante décadas fue el edificio más alto de la ciudad, alcanzando una altura de 182 metros con antena incluida. Su mirador se mantiene como uno de los principales atractivos turísticos, ofreciendo una vista panorámica del Valle de México que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales.

El edificio fue diseñado por Augusto H. Álvarez y el ingeniero Leonardo Zeevaert./ Pixabay

Festejos por sus 70 años: cultura, historia y tradición

Para conmemorar su aniversario, la Torre Latinoamericana prepara una serie de actividades que celebran su legado. Estos festejos incluyen eventos culturales, exposiciones y experiencias para que el público conozca más sobre su historia y relevancia en el desarrollo urbano de la capital.

El edificio no solo es un punto turístico, sino también un espacio que alberga oficinas, museos y actividades culturales, lo que lo mantiene vigente en la vida cotidiana de la ciudad. Su presencia en el skyline capitalino continúa siendo una de las más reconocibles.

A lo largo de siete décadas, la torre ha sido escenario de momentos históricos, desde avances tecnológicos hasta cambios sociales, consolidándose como un símbolo de resiliencia y progreso. Su capacidad para mantenerse en pie frente a desastres naturales ha reforzado su valor como patrimonio arquitectónico.