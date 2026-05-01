"Lo de Susuzka fue aterrador": Checo Pérez celebra cambios en la F1 previo al GP de Miami

Los cambios en el reglamento técnico de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami eran necesarios. Así lo consideró Sergio 'Checo' Pérez, quien recordó que el incidente dentre Oliver Bearman y Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón "fue aterrador".

"Desde el punto de vista de la seguridad, había urgencia por cambiar las cosas. Para mí, es muy bueno ver que estamos abiertos a cambios en todas las áreas: pilotos, equipos, FIA y Fórmula 1. Eso es", fueron las palabras del piloto mexicano previo a la carrera en Florida.

Pérez Mendoza consideró que es positivo para la categoría que todos los involucrados, la F1, la FIA y los pilotos, colaboren en pro de mejorar este deporte. "Creo que será un paso muy positivo. No sé qué tanta diferencia habrá porque, obviamente, tenemos que probarlo en carrera".

Checo Pérez en conferencia de prensa en el Gran Premio de Miami | AP

"Es bueno ver que estamos intentando hacer cambios positivos para mejorar en todas las áreas: el espectáculo, las sensaciones con los autos y la clasificación. Así que es un paso muy agradable de ver", añadió el piloto de Cadillac.

¿Qué espera Checo Pérez de los cambios técnicos en Miami?

El mexicano reiteró que será hasta este viernes, cuando realicen las Prácticas Libres y la sprint shootout que puedan evaluar con mayor precisión el impacto de las modificaciones. "Realmente necesitamos ver cómo resultan esos cambios una vez que estemos en condiciones de carrera y de clasificación, porque con estas reglas es muy difícil predecir nada".

"Lo mejor de todo es que estamos abiertos a ello. Y si se necesitan más cambios después de este fin de semana, esperaría que se hicieran; también hay un gran espacio de tiempo antes de Canadá, así que probablemente podamos hacer incluso más cambios si es necesario", finalizó Checo Pérez.

Así quedó el auto de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón tras su choque | X: @F1

Pilotos celebran cambios técnicos

El tapatío no fue el único que se manifestó a favor de los ajustes que la FIA decidió hacer después de las tres primeras fechas de la temporada. "Todos los nuevos ajustes al reglamento tienen sentido. Creo que va en la dirección correcta en términos de intentar tener menos diferencias con las velocidades de cierre".

"Quizá un clipping un poco menos agresivo al final de las rectas. Así que eso tiene sentido", fueron las palabras de Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac. Mientras que Bearman, quien sufrió el accidente en Suzuka con su Haas, aseguró que en las pruebas de simulador el panorama es alentador.

"Por ejemplo, el inicio de la vuelta de clasificación ahora es automático. En últimas carreras teníamos que gestionar el acelerador manualmente. Es como un 50 %, así que tenías que mirar hacia abajo a tu tablero para ver exactamente cuánto acelerador estabas usando al comenzar una vuelta, lo cual es un poco peligroso. Ahora está automatizado, lo que nos simplifica las cosas", señaló Bearman.