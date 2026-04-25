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Fórmula 1

¡Bombazo! F1 será transmitida por televisión abierta en México

F1 | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:22 - 25 abril 2026
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El Gran Premio de Miami de F1 podría ser visto en uno de los canales de señal abierta más importantes del país

La próxima cita del calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami, podría tener una cobertura sin precedentes para los aficionados mexicanos, ya que se contempla su transmisión a través de televisión abierta.

El circuito del GP de Miami | AP

Según informes recientes, las sesiones de práctica, la clasificación y la carrera principal del evento en Florida estarían disponibles en la señal de Canal 5. Esta medida ampliaría significativamente el acceso al espectáculo del automovilismo.

El poder ver un GP de F1 por televisión abierta y completamente en vivo —que no sea el Gran Premio de la Ciudad de México— es un hecho sin precedentes en la era moderna y esto es gracias a la compra de los derechos de transmisión que realizó Televisa el año pasado.

Parte del acuerdo fue que por los menos tres GP de la temporada sería transmitidos por señal abierta y a falta de una confirmación oficial, el GP de Miami apunta a ser el primero del calendario.

Adicionalmente, la plataforma de streaming ViX Premium se sumaría como otra alternativa para seguir toda la acción del fin de semana, ofreciendo más opciones a los seguidores de la máxima categoría del motor.

GP de Miami, 2025 | AP

¿Cuándo se disputará el Gran Premio de Miami?

La actividad en el Autódromo Internacional de Miami está programada para reanudarse del 3 al 5 de mayo, marcando el regreso de la Fórmula 1 tras una breve pausa en el calendario.

Novedades en el formato del fin de semana

Uno de los cambios más notables para el Gran Premio de Miami será la duración extendida de la primera y única sesión de entrenamientos libres, que se prolongará a 90 minutos.

Esta decisión responde a la necesidad de dar a los equipos más tiempo en pista para realizar ajustes en sus monoplazas, especialmente considerando que ha transcurrido casi un mes desde la última carrera en Japón y que será la única práctica antes de la clasificación.

GP Miami, 2023 | AP
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