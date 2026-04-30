Mahahual: El paraíso de pescadores que cautiva al mundo

Lejos de las grandes aglomeraciones, Mahahual se presenta como una joya rústica y auténtica. Lo que alguna vez fue una pequeña aldea de pescadores es hoy un destino de clase mundial que mantiene su esencia bohemia, ofreciendo a los viajeros una conexión directa con la paz del Mar Caribe.

El Faro: Centinela del Caribe

El recorrido de Recordriendo destaca el icónico Faro de Mahahual como el punto de referencia indiscutible. Esta estructura blanca no solo guía a las embarcaciones, sino que sirve como el marco perfecto para la foto del recuerdo en el malecón. Caminar o recorrer enbicicleta esta zona permite disfrutar de la brisa constante y de una vista ininterrumpida de los diferentes tonos de azul que ofrece el arrecife cercano.

RÉCORD Tips: Experiencias sobre ruedas y bajo el agua

Para vivir Mahahual como un local, los RÉCORD Tips sugieren:

Exploración en bicicleta: La mejor forma de recorrer el malecón y descubrir los pequeños clubes de playa y restaurantes locales es sobre dos ruedas, permitiendo paradas espontáneas para disfrutar de un coco frío.

Snorkel en el Banco Chinchorro: A poca distancia de la costa se encuentra parte de la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel.

Gastronomía de pie de playa: No puedes irte sin probar los mariscos frescos en los restaurantes que ponen sus mesas literalmente sobre la arena, ofreciendo una experiencia sensorial completa.