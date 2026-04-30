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Mahahual: El paraíso de pescadores que cautiva al mundo

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:38 - 30 abril 2026
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Con su mezcla de lujo relajado, historia de pescadores y una naturaleza vibrante, Mahahual cierra nuestro recorrido por el sur de Quintana Roo, demostrando por qué es el destino favorito de quienes buscan el lado más puro del Caribe.

Lejos de las grandes aglomeraciones, Mahahual se presenta como una joya rústica y auténtica. Lo que alguna vez fue una pequeña aldea de pescadores es hoy un destino de clase mundial que mantiene su esencia bohemia, ofreciendo a los viajeros una conexión directa con la paz del Mar Caribe.

El Faro: Centinela del Caribe

El recorrido de Recordriendo destaca el icónico Faro de Mahahual como el punto de referencia indiscutible. Esta estructura blanca no solo guía a las embarcaciones, sino que sirve como el marco perfecto para la foto del recuerdo en el malecón. Caminar o recorrer enbicicleta esta zona permite disfrutar de la brisa constante y de una vista ininterrumpida de los diferentes tonos de azul que ofrece el arrecife cercano.

RÉCORD Tips: Experiencias sobre ruedas y bajo el agua

Para vivir Mahahual como un local, los RÉCORD Tips sugieren:

Exploración en bicicleta: La mejor forma de recorrer el malecón y descubrir los pequeños clubes de playa y restaurantes locales es sobre dos ruedas, permitiendo paradas espontáneas para disfrutar de un coco frío.

Snorkel en el Banco Chinchorro: A poca distancia de la costa se encuentra parte de la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel.

Gastronomía de pie de playa: No puedes irte sin probar los mariscos frescos en los restaurantes que ponen sus mesas literalmente sobre la arena, ofreciendo una experiencia sensorial completa.

Mahahual también destaca por sus esfuerzos de conservación. Se invita a los visitantes a ser turistas responsables, utilizando bloqueadores biodegradables y respetando las zonas de anidación de tortugas que frecuentemente eligen estas playas.

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