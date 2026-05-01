Flor Vigna reta a Rivers luego de la victoria contra Alana Flores
Luego de llevarse la victoria en la pelea estelar de Supernova: Genesis, Flor Vigna no pierde el tiempo y ya lanzó su siguiente desafío. La argentina, que viene de terminar con el invicto de Alana Flores, tiene claro su objetivo: quiere enfrentar a otra mexicana y figura del streaming, Rivers.
En entrevista exclusiva con RÉCORD, la actriz , cantante y bailarina, dejó ver su ambición por consolidarse dentro del creciente mundo del boxeo de influencers, un terreno donde ha dado un golpe contundente tras vencer a "La Rana".
“Quiero consolidar lo que empecé, sí tengo ganas de hacer el Supernova de vuelta.", lanzó la argentina multifacética. "Me gusta que la gente comente con quién le gustaría verme pelear y me gustaría que fuera una rival que le guste entrenar técnica”, explicó Vigna.
La sudamericana no ocultó su admiración por Rivers, a quien considera una rival ideal por su enfoque serio hacia el boxeo.
“Estaba viendo un reel de Rivers y me da mucha admiración, me gusta mucho. Siento que es una rival limpia, alguien que entra al boxeo y se lo toma con honra, no que venga a tirar cualquier cosa", explicó.
Tras su victoria en Supernova: Genesis, Vigna no solo se posicionó como una de las figuras a seguir en este tipo de eventos, sino que ahora busca aprovechar este impulso para tomar proyectos en México, un país que para ella significó una nueva oportunidad.
"México significa volver a empezar, volver a creer en uno, una hoja en blanco donde puedo ser yo misma", finalizó.