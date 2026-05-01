Flor Vigna reta a Rivers luego de la victoria contra Alana Flores

Luego de llevarse la victoria en la pelea estelar de Supernova: Genesis, Flor Vigna no pierde el tiempo y ya lanzó su siguiente desafío. La argentina, que viene de terminar con el invicto de Alana Flores, tiene claro su objetivo: quiere enfrentar a otra mexicana y figura del streaming, Rivers.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, la actriz , cantante y bailarina, dejó ver su ambición por consolidarse dentro del creciente mundo del boxeo de influencers, un terreno donde ha dado un golpe contundente tras vencer a "La Rana".

Sammy Rivers en Madrid previo a la Velada del Año 3 | INSTAGRAM: @sammyrivers

“Quiero consolidar lo que empecé, sí tengo ganas de hacer el Supernova de vuelta.", lanzó la argentina multifacética. "Me gusta que la gente comente con quién le gustaría verme pelear y me gustaría que fuera una rival que le guste entrenar técnica”, explicó Vigna.

La sudamericana no ocultó su admiración por Rivers, a quien considera una rival ideal por su enfoque serio hacia el boxeo.

Alana felicitó a Flor por su victoria en el evento central | ESPECIAL

“Estaba viendo un reel de Rivers y me da mucha admiración, me gusta mucho. Siento que es una rival limpia, alguien que entra al boxeo y se lo toma con honra, no que venga a tirar cualquier cosa", explicó.

Tras su victoria en Supernova: Genesis, Vigna no solo se posicionó como una de las figuras a seguir en este tipo de eventos, sino que ahora busca aprovechar este impulso para tomar proyectos en México, un país que para ella significó una nueva oportunidad.

"México significa volver a empezar, volver a creer en uno, una hoja en blanco donde puedo ser yo misma", finalizó.