¡Arrasa en Netflix! Supernova: Genesis se convierte en el segundo evento deportivo más visto en la plataforma

Supernova: Genesis fue un éxito y oficialmente se convirtió en el segundo evento deportivo más visto en Netflix, solo por debajo de Canelo Álvarez. AÚn sin cifras oficiales, el evento alcanzó el Top 1 en 12 países y logró posicionarse dentro del Top 10 en un total de 18 territorios.

Foto de Supernova: Genesis. Ranking de los lugares donde más se vio

Netflix apuesta fuerte por el deporte y gana

La organización presumió en redes sociales haber hecho historia en la plataforma. Como Miguel Ángel Fox, productor de Supernova, reveló para RÉCORD: “Este era el evento del año para ellos”. Ahora, fuentes internas aseguran que, dentro de la organización, lo consideran “un exitazo”.

Y es que, como es bien sabido, la plataforma de streaming ha incursionado cada vez más en los eventos deportivos. Actualmente transmite partidos de la NFL (solo los de Navidad), juegos de la MLB, así como peleas de boxeo profesional. Aun así, Supernova superó en México a casi todos estos contenidos, con una sola excepción.

Cartelera de Supernova 2026 l @supernovaboxing

Solo ‘Canelo’ lo supera

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en 2025 es, hasta ahora, el evento deportivo más visto en Netflix en territorio nacional. En segundo lugar se ubica Supernova: Genesis, mientras que el tercer puesto lo ocupa el combate entre Jake Paul y Mike Tyson.

Con esto, Supernova se impuso a grandes eventos como la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua, el juego inaugural de la MLB entre Yankees y Giants, así como los partidos del Día de Acción de Gracias que se transmiten desde 2024.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora y por dónde ver la pelea del año?

Supernova: Genesis también se colocó en el Top 1 de los siguientes países:

México, Chile, Perú, El Salvador, Honduras, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Panamá y Guatemala.

Mientras que logró entrar al Top 10 en:

Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Uruguay, República Dominicana y Paraguay.