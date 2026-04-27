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Contra

Mario Bautista termina con fractura en la mano tras pelea en Supernova Génesis

Mario Bautista no sólo sufrió una derrota, sino también una lesión en la mano/Supernova
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:39 - 27 abril 2026
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Este año el cantante no pudo salir con la mano en alto, luego de ser noqueado por el influencer Aaron Mercury

El cantante Mario Bautista no solo sufrió una derrota ante Aaron Mercury en el evento Supernova Génesis, sino que también terminó con una severa fractura en la mano, lesión que podría llevarlo al quirófano.

Mario Bautista fue derrotado por KO a manos de Aaron Mercury/Supernova

Derrota por nocaut técnico en el primer round

La noche del domingo, en la Arena Ciudad de México, se llevó a cabo la segunda edición de este evento donde influencers protagonizan peleas de exhibición de box.


Uno de los combates más esperados fue el de Aaron Mercury contra Mario Bautista, quien en 2025 había ganado por nocaut al streamer colombiano Westcol.


Sin embargo, en esta ocasión Mercury se impuso por nocaut técnico en el primer round, dejando a Bautista tendido en la lona y obligando a la intervención de los servicios médicos.

Mario Bautista es un grande, no estaría aquí sin él. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y gracias a todas mis fans por estar aquí para mí”, declaró Mercury tras la pelea.

Bautista confirma fractura en la mano

Horas después, Mario Bautista reaccionó en redes sociales, donde primero reconoció la calidad de su rival y luego reveló que sufrió una fractura en la mano.


“Duró más mi entrada alv jajajajaja pin... @ArnMercurio si te gusta agarrarte a verg…”, escribió.


La publicación que más llamó la atención fue otra en la que compartió una radiografía con la frase:
“Mi nudillo salió del chat”, mostrando claramente la lesión. Sin embargo, el mensaje fue eliminado minutos después.

Bautista sufrió algo que es conocido como la "fractura del boxeador"/Supernova

¿Qué es la “fractura del boxeador”?

La lesión que sufrió Bautista es conocida como “fractura del boxeador”, y ocurre cuando se golpea con el puño cerrado contra una superficie más resistente.


Este tipo de fractura suele requerir cirugía e inmovilización durante varias semanas, dependiendo de la gravedad.

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