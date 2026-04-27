Milica rompe el silencio tras filtración de fotos intimas luego de Supernova: Génesis

Lo que debió ser la noche más importante en la carrera deportiva de Milica terminó empañada por la polémica. Apenas minutos después de proclamarse vencedora en su combate contra Kim Shantal en el evento Super Nova: Génesis, la influencer argentina se vio obligada a utilizar sus redes sociales para abordar la filtración de imágenes personales junto al creador de contenido colombiano, Westcol.

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La euforia por el triunfo en el ring fue rápidamente reemplazada por un comunicado de aclaración. A través de su cuenta oficial, Milica expresó su frustración ante un hecho que calificó como una traición a su privacidad y un acto sin consentimiento.

UNA FILTRACIÓN POR APUESTA

Según el descargo de la creadora de contenido, las fotografías —que aclaró no son de carácter sexual— estaban en posesión de una persona de su círculo cercano que reside en el extranjero. El motivo detrás de la difusión pública habría sido una "apuesta" realizada durante una transmisión en vivo de TikTok, condicionada a la victoria de Milica en su pelea de esta noche.

"Jamás haría algo así. Las fotos las tenía alguien cercano a mí que, al estar en otro país, se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad de esos momentos", explicó la argentina.

OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS

En el mismo mensaje, Milica dedicó un espacio para dirigirse directamente a Westcol, con quien aparece en el material filtrado. La joven subrayó el respeto y cariño que siente por el colombiano, lamentando profundamente que se vea involucrado en esta situación ajena a su voluntad.

"A quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación. Es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño, jamás haría algo para dañarlo. Perdón", concluyó el mensaje que ya suma millones de visualizaciones.

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