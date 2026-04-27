Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Milica rompe el silencio tras filtración de fotos intimas luego de Supernova: Génesis

Milica | Supernova: Génesis
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:07 - 27 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La influencer argentina reveló que una persona cercana a ella fue quien subió las polémicas imágenes a redes sociales

Lo que debió ser la noche más importante en la carrera deportiva de Milica terminó empañada por la polémica. Apenas minutos después de proclamarse vencedora en su combate contra Kim Shantal en el evento Super Nova: Génesis, la influencer argentina se vio obligada a utilizar sus redes sociales para abordar la filtración de imágenes personales junto al creador de contenido colombiano, Westcol.

Milica se corona como la primera ganadora de Supernova Génesis | ESPECIAL

La euforia por el triunfo en el ring fue rápidamente reemplazada por un comunicado de aclaración. A través de su cuenta oficial, Milica expresó su frustración ante un hecho que calificó como una traición a su privacidad y un acto sin consentimiento.

UNA FILTRACIÓN POR APUESTA

Según el descargo de la creadora de contenido, las fotografías —que aclaró no son de carácter sexual— estaban en posesión de una persona de su círculo cercano que reside en el extranjero. El motivo detrás de la difusión pública habría sido una "apuesta" realizada durante una transmisión en vivo de TikTok, condicionada a la victoria de Milica en su pelea de esta noche.

"Jamás haría algo así. Las fotos las tenía alguien cercano a mí que, al estar en otro país, se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad de esos momentos", explicó la argentina.

OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS

En el mismo mensaje, Milica dedicó un espacio para dirigirse directamente a Westcol, con quien aparece en el material filtrado. La joven subrayó el respeto y cariño que siente por el colombiano, lamentando profundamente que se vea involucrado en esta situación ajena a su voluntad.

"A quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación. Es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño, jamás haría algo para dañarlo. Perdón", concluyó el mensaje que ya suma millones de visualizaciones.
Milica es la ganadora de la primera pelea | ESPECIAL

Hasta el momento, Westcol no ha emitido una declaración formal al respecto. Mientras tanto, el debate en redes sociales se divide entre quienes celebran el desempeño deportivo de Milica y quienes condenan enérgicamente la vulneración de su intimidad en un momento que debía ser de plena celebración.

Lo Último
10:28 VIDEO/Trump estalla contra periodista en plena entrevista: “Deberías avergonzarte”
10:27 Cruz Azul: segundo año consecutivo gana el millón de dólares; los jugadores se llevarían una jugosa cantidad
10:12 Lewandowski dejará al FC Barcelona al finalizar la temporada
10:09 Esteban Andrada, a un paso del despido: Zaragoza analiza rescindir su contrato tras agresión
09:38 ¿Mal augurio? Pumas contra la estadística tras terminar como líder en el Clausura 2026
09:22 Atlante amarra a Miguel Herrera como su nuevo DT para su regreso a Liga MX
08:54 Team Canelo Álvarez se rehusa a pelea ante David Benavidez: “Esa pelea está muerta”
08:44 Carín León rompe el silencio tras falla en Supernova y culpa a la producción del evento
08:43 ¡Conmovedor! Erik Lira y el gran gesto con un aficionado de Cruz Azul
08:33 ¡Adiós al boxeo! Así fue la emotiva despedida de Alana en Supernova 2026