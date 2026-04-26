¿La maldición de Milica? Ari Geli se retira de Supernova: Genesis por problemas de salud

A solo unas horas de que se lleve a cabo Supernova: Genesis, el mega evento de boxeo amateur organizado por Supernova y Netflix, la cartelera ha sufrido una nueva modificación. La streamer española Ari Geli no podrá presentarse debido a problemas de salud, por lo que queda fuera del combate que tenía programado ante Milica.

Cartelera de Supernova 2026 l @supernovaboxing

¿Por qué se baja Ari Geli?

“Informamos que, debido a complicaciones de salud, Ari Geli no podrá participar en su combate programado para hoy en Supernova: Genesis. Desde anoche presentó malestares que le impiden competir en condiciones óptimas, por lo que, priorizando su bienestar, se ha tomado la decisión de que no suba al ring. Actualmente se encuentra bajo atención médica”, informó la organización a través de un comunicado.

Horas antes, la propia Ari Geli ya había alertado sobre su estado mediante una historia en Instagram.

“Familia, no he pasado una buena noche, muchos vómitos y mareos. Ahora ya me encuentro un poco mejor, pero no sabemos si voy a pelear”, escribió la streamer, quien no recibió la autorización para pelear.

Historia de Ari Geli l CAPTURA

Pese a esta baja de último momento, la programación del evento se mantiene sin mayores contratiempos. La pelea de Milica seguirá en pie, aunque ahora enfrentará a una rival sorpresa, cuyo nombre se dará a conocer momentos antes del combate.

Cartelera de Supernova | @supernovaboxing

¿A qué hora inicia Supernova?

Supernova: Genesis arrancará a las 16:00 horas con una alfombra roja, mientras que las peleas comenzarán a partir de las 17:15, incluyendo el combate de Milica ante la oponente sustituta.