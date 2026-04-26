Supernova 2026: hora, cartelera y dónde ver

La cuenta regresiva ha terminado y todo está listo para una de las veladas más llamativas del año con el evento Supernova: Genesis 2026, una función que combina boxeo, espectáculo y música en una propuesta que apunta a captar a millones de espectadores este 26 de abril.

Supernova: Genesis 2026 l @supernovaboxing

¿A qué hora inicia el evento?

La transmisión arrancará desde las 16:00 horas con un stream previo completamente gratuito a través de las redes sociales oficiales de Supernova Boxing, incluyendo plataformas como Twitch, YouTube, Facebook y TikTok, donde los aficionados podrán vivir la previa, entrevistas y el ambiente antes de que comiencen los combates.

La cartelera comenzará oficialmente a las 17:15 horas con el enfrentamiento entre Milica y Ari Geli, dando el banderazo inicial a una noche cargada de adrenalina. Posteriormente, a las 18:00 horas, será el turno de El Abrahaham contra Nando, en una pelea que promete intensidad dentro del cuadrilátero.

Alana se medirá a Flor Vigna en la Supernova 2 | X @supernovaboxing

¿Cuáles son las peleas exclusivas?

A partir de las 19:00 horas, la transmisión cambiará de plataforma y pasará de manera exclusiva a Netflix, donde se desarrollarán los combates estelares. El primero de ellos será Lonche vs Willito, marcando el inicio de la parte más esperada de la función.

El espectáculo no solo estará dentro del ring, ya que también habrá intervenciones musicales que complementarán la experiencia. A las 19:30 horas se presentará Óscar Maydon, seguido por Ozuna a las 20:30 horas y más tarde Carín León a las 21:30 horas.

Carín León es uno de los artistas más importantes del regional mexicano/IG: @carinleonoficial

En cuanto a las peleas estelares, a las 20:00 horas Kareli Ruiz se medirá ante Kim Shantal en uno de los combates más mediáticos de la noche. Más tarde, a las 21:00 horas, Mario Bautista enfrentará a Aaron Mercury en un duelo que ha generado gran expectativa entre los seguidores.

Mario Bautista entrenando I @supernovaboxing

El cierre de la función llegará a las 22:00 horas con el combate entre Alana y Flor Vigna, que promete ser un broche espectacular para una cartelera que mezcla entretenimiento digital, deporte y música en un formato innovador.

Cartelera completa – Supernova: Genesis 2026

17:15 hrs: Milica vs Ari Geli

18:00 hrs: El Abrahaham vs Nando

19:00 hrs: Lonche vs Willito (por Netflix)

20:00 hrs: Kareli Ruiz vs Kim Shantal

21:00 hrs: Mario Bautista vs Aaron Mercury