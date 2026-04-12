¡El mes del boxeo! Mayo y la gran cantidad de combates que tendrá

Mayo ha sido históricamente un mes clave en el boxeo, pero este 2026 se vivirán verdaderas guerras cada semana. Desde una pelea legendaria entre los mejores boxeadores que ha dado Japón, hasta una nueva cartelera repleta de mexicanos para conmemorar el Cinco de Mayo.

¿Cuáles son todos los combates en mayo?

2 de mayo

En la Tokyo Dome, Japón vivirá la batalla más grande de su historia pugilística. El campeón indiscutido de las 122 libras, Naoya “The Monster” Inoue (32-0, 27 KOs), defenderá sus títulos ante Junto “Big Bang” Nakatani (32-0, 24 KOs) , dos guerreros invictos considerados los mayores prodigios del boxeo japonés. El evento ya está agotado con una capacidad de 55,000 espectadores.

Del otro lado del mundo, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, se vivirá una noche histórica para el boxeo mexicano. David “El Monstruo” Benavidez (31-0, 25 KOs) sube al crucero para desafiar al campeón unificado de la AMB y la OMB, Gilberto “Zurdo” Ramírez (48-1, 30 KOs). En la co-estelar, el campeón de la AMB en peso súper mediano, Armando “Toro” Reséndiz (16-2, 11 KOs), defenderá su título ante el ex monarca y popular retador Jaime Munguía (45-2, 35 KOs) . También se presentarán Oscar Duarte (30-2-1, 23 KOs) vs. Ángel Fierro (23-4-2, 18 KOs) en peso súper ligero, e Isaac Lucero (18-0, 14 KOs) vs. Alan Sandoval (30-0-1, 19 KOs) en peso súper welter.

Gilberto 'El Zurdo' Ramírez tras una pelea l X: @ZurdoRamirezz

9 de mayo

Para la segunda semana de mayo, la fiesta se traslada a Manchester. El campeón mundial de peso pesado de la OMB, Fabio Wardley (20-0-1, 19 KOs), defenderá su título ante el ex monarca de la FIB, Daniel Dubois (22-3, 21 KOs), en un choque entre dos de los noqueadores más potentes de Gran Bretaña. Ambos poseen un porcentaje de nocauts cercano al 95%, por lo que la distancia de 12 rounds se antoja improbable.

16 de mayo

El ex campeón ligero Keyshawn Davis (14-0, 10 KOs) se medirá con Nahir Albright (17-2-1, 7 KOs) en una esperada revancha en Norfolk, Virginia. Su primer encuentro en 2023 terminó como sin decisión luego de que Davis diera positivo por marihuana, y desde entonces la rivalidad se ha intensificado con un altercado físico entre bambalinas que hizo que esta segunda cita se convirtiera en un asunto personal.

Daniel Dubois | AP

23 de mayo

Oleksandr Usyk (24-0, 15 KOs) defenderá el título mundial pesado del CMB ante el campeón de kickboxing Rico Verhoeven (1-0) , quien buscará hacer algo que nadie ha logrado: vencer al mejor peso pesado del mundo. El evento “Glory in Giza” se realizará frente a las Pirámides de Guiza, en Egipto , en lo que probablemente sea el escenario más espectacular en la historia del boxeo.

Ese mismo día, el británico Hamzah Sheeraz (22-0-1, 18 KOs) y el alemán Alem Begic (29-0-1, 23 KOs) pondrán en juego sus invictos por el título vacante de la OMB en peso súper mediano.

Oleksandr Usyk | AP

30 de mayo

Para cerrar el mes, el campeón del CMB en peso súper pluma, O’Shaquie Foster (24-3, 12 KOs), defenderá su título ante Raymond Ford (18-1-1, 8 KOs) , el ex campeón de peso pluma que busca conquistar su segunda división.