¡Confirmado! Habrá pelea entre Julio César Chávez y Jorge 'Travieso' Arce

Se hace oficial la pelea entre Julio César Chávez y Jorge 'Travieso' Arce, dos de los exboxeadores mexicanos más influyentes de los últimos años. Los dos atletas se verán las caras en un ring durante un evento que tendrá un fin benéfico.

Jorge 'Travieso' Arce durante una pelea l MEXSPORT

Pese a que los dos ya están retirados del boxeo, durante una fecha especial, ambos desempolvarán los guantes para volver a una pelea como en los viejos tiempos.

Julio César Chávez l MEXSPORT

Chávez es el máximo ídolo en el boxeo mexicano, a la par de otros pugilistas como 'Chiquita' González , Juan Manuel Márquez y Canelo Álvarez.

Julio César Chávez tuvo una de la carreras más prolíficas del pugilismo mexicano, con una racha de 90 peleas ganadas y tricampeón mundial en divisiones superpluma, ligero y superligero.

No se queda atrás como uno de los máximos ídolos del boxeo, Jorge 'Travieso' Arce, quien fue el primer mexicano en lograr cinco campeonatos mundiales en divisiones distintas (minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo), con un récord total de 46 KOs en su carrera.

Uno de sus logros más destacados de parte del Travieso Arce fue en su pelea contra Wilfredo Vázquez Jr. noqueando en el asalto 12 y ganado el título Supergallo de la OMB.

¿Cuándo y dónde será la pelea?