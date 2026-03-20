Vinculan a proceso a Erik "N" por presunto abuso sexual agravado en Tijuana

El excampeón mundial de boxeo Erik Morales, conocido como “El Terrible”, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, presuntamente cometido durante su etapa como secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tijuana.

La resolución judicial marca un nuevo capítulo en la trayectoria del expugilista, ahora alejado de los encordados y envuelto en un proceso legal.

El caso y su paso por la política

De acuerdo con información de Milenio, fue la Fiscalía Federal del Estado la que confirmó que antes de las 8 de la mañana concluyó la audiencia de vinculación a proceso por los hechos por los que se le acusa. Estos habrían ocurrido mientras Morales se desempeñaba como Secretario de Bienestar Social del ayuntamiento en el gobierno municipal de Tijuana, cuando presuntamente abusó sexualmente de una jovencita que trabajaba ahí.

El juez, ante el cúmulo de evidencia que se le presentó, la fiscalía federal del estado y también el asesor jurídico de la víctima, terminaron por vincular a proceso a Erick “El Terrible” Morales por abuso sexual agravado por tratarse de un servidor público.

Morales deja el cargo 3 días después de que presentan la denuncia penal; se han aplicado 4 meses, es lo que decretó el juez de control para que la Fiscalía Federal del Estado concluya las investigaciones para determinar la decisión.

De campeón mundial a proceso judicial

Antes de esta situación, Erik Morales construyó una destacada carrera en el boxeo profesional, consolidándose como uno de los ilustres nombres del pugilismo mexicano.

Erik Morales vs Marco Antonio Barrera

A lo largo de su trayectoria, registró 52 victorias, 36 de ellas por la vía del nocaut, y protagonizó combates memorables ante figuras como Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao.

Su trilogía frente a Barrera es considerada una de las más emblemáticas en la historia del boxeo, mientras que sus enfrentamientos contra Pacquiao lo colocaron en la élite internacional.

Pelea entre Erik Morales y Manny Pacquiao | boxrec.com

Un caso que impacta su legado

El proceso legal en su contra contrasta con el legado deportivo que construyó durante años dentro del ring, donde fue reconocido como uno de los boxeadores más destacados de su generación.

Erik Morales ya había anunciado su intención de retirarse | MEXSPORT

Ahora, será en el ámbito judicial donde se definirá su situación; de momento aún no hay declaración oficial del exboxeador y sigue pendiente su proceso, que seguirá evolucionando al pasar de los meses.