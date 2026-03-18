¡Hay tiro! Faitelson acepta combate de box contra Cuauhtémoc Blanco

La primera edición de Ring Royal fue todo un éxito y luego de romper el récord mundial de espectadores, el próximo 'Main Event' ya se está cocinando y podría tener como protagonistas a nada más y nada menos que David Faitelston y Cuauhtémoc Blanco.

David Faitelson | IMAGO7

FAITELSON DA EL SÍ A COMBATE VS CUAUHTÉMOC BLANCO

Poncho De Nigris, creador y organizador de este evento, utilizó sus redes sociales personales para lanzar el reto a David Faitelson y darle la oportunidad al periodista de TUDN de subirse al ring con el exfutbolista que lo agredió físicamente hace más de 20 años.

A pesar de que en un inicio rechazó rotundamente la propuesta, horas después David Faitelson recapacitó y aceptó el reto pero con una condición: un pago de 10 millones de pesos, pero no a él ni a Cuauhtémoc Blanco, sino a la Fundación Teletón.

Querido Ponco De Nigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la Fundación Teletón. Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo.

La propuesta de David Faitelson generó furor en las redes y en tan solo unas horas la publicación ya contaba con casi 400 mil visualizaciones. Sin embargo, hasta el momento, Poncho De Nigris no ha dado respuesta a la tentadora propuesta de Faitelson.

LA HISTORIA ENTRE FAITESON Y EL 'CUAUH'

Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco, quién en estos momentos funge como diputado federal, tampoco ha dicho si es que aceptaría subir al ring en contra de David Faitelson.

La historia entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson comenzó un 8 de marzo del 2003. Luego del partido entre América y Veracruz, el jugador mexicano aprovechó el descuido de Faitelson y por una ventana del vestidor, 'Cuauh' saltó un golpe en la cabeza del periodista, esto sin contar que las cámaras de televisión grabarían dicho momento.

Golpe de Cuauhtémoc a Faitelson |