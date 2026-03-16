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Ring Royale 2026: Checa todos los resultados del evento de peleas de box entre influencers
Ring Royale 2026 cerró con broche de oro con la pelea entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, quedándose con la victoria por decisión unánime la conductora, empresaria y esposa de Poncho de Nigris.
Con este triunfo, Mistral se anotó uno de los momentos más destacados de la noche, en un evento que reunió a más de 5 millones de espectadores en internet y que generó gran expectativa desde su anuncio.
Marcela Mistral vence a Karely Ruiz en la pelea estelar
Ante una Arena Monterrey completamente llena, el evento culminó con la pelea estelar femenil entre la conductora y la influencer.
Ambas mujeres arrastraban una rivalidad de años, por lo que el combate representaba una oportunidad para resolver sus diferencias arriba del ring.
Aunque Karely Ruiz mostró determinación y conectó algunos buenos golpes, la realidad es que Marcela Mistral evidenció una mejor preparación física.
La conductora también mostró mejor técnica y combinaciones de poder, lo que terminó inclinando la decisión de los jueces a su favor.
Ring Royale 2026 reúne a millones de espectadores
Con este resultado, Marcela Mistral se unió a los otros ganadores de la noche, en una velada que marcó un antes y un después para este tipo de eventos de peleas de exhibición en México.
El espectáculo organizado por Poncho de Nigris logró reunir a miles de asistentes en la Arena Monterrey y millones de espectadores a través de internet.
Resultados completos de Ring Royale 2026
Pelea
Resultado
Detalle
Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
Victoria para Adame
Ganó por nocaut en poco más de dos minutos
Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
Victoria para Mistral
Karely Ruiz fue derrotada en uno de los duelos más esperados
Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
Victoria para De Nigris
Se impuso por la vía del nocaut
Bull Terrier vs. Abelito
Victoria para Bull Terrier
Combate emotivo que terminó con su triunfo
Alberto del Río vs. Chuy Almada
Combate suspendido
El “Patrón” abandonó la pelea y se desató una gresca
Ronny vs. Yoiker
Victoria para Ronny
Fue el primer combate de la noche
¿Habrá Ring Royale 2?
Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que Ring Royale podría tener una segunda edición.
Incluso Poncho de Nigris, organizador y fundador del evento, mencionó durante la transmisión su intención de repetir la experiencia.
La segunda edición podría realizarse en 2027 o incluso a finales de este mismo año, dependiendo de los planes del organizador y del éxito que continúe generando este formato de peleas de exhibición.