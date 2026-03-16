Ring Royale 2026: Checa todos los resultados del evento de peleas de box entre influencers

Ring Royale 2026 cerró con broche de oro con la pelea entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, quedándose con la victoria por decisión unánime la conductora, empresaria y esposa de Poncho de Nigris.

Con este triunfo, Mistral se anotó uno de los momentos más destacados de la noche, en un evento que reunió a más de 5 millones de espectadores en internet y que generó gran expectativa desde su anuncio.

Marcela Mistral venció a Karely Ruiz en la última pelea de la noche/Ring Royale

Marcela Mistral vence a Karely Ruiz en la pelea estelar

Ante una Arena Monterrey completamente llena, el evento culminó con la pelea estelar femenil entre la conductora y la influencer.

Ambas mujeres arrastraban una rivalidad de años, por lo que el combate representaba una oportunidad para resolver sus diferencias arriba del ring.

Aunque Karely Ruiz mostró determinación y conectó algunos buenos golpes, la realidad es que Marcela Mistral evidenció una mejor preparación física.

La conductora también mostró mejor técnica y combinaciones de poder, lo que terminó inclinando la decisión de los jueces a su favor.

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en la pelea estelar de la noche/Ring Royale

Ring Royale 2026 reúne a millones de espectadores

Con este resultado, Marcela Mistral se unió a los otros ganadores de la noche, en una velada que marcó un antes y un después para este tipo de eventos de peleas de exhibición en México.

El espectáculo organizado por Poncho de Nigris logró reunir a miles de asistentes en la Arena Monterrey y millones de espectadores a través de internet.

Aldo de Nigris también salió con la mano en alto al noquear a Nicola Porcella/Ring Royale

Resultados completos de Ring Royale 2026

Pelea Resultado Detalle Alfredo Adame vs. Carlos Trejo Victoria para Adame Ganó por nocaut en poco más de dos minutos Karely Ruiz vs. Marcela Mistral Victoria para Mistral Karely Ruiz fue derrotada en uno de los duelos más esperados Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella Victoria para De Nigris Se impuso por la vía del nocaut Bull Terrier vs. Abelito Victoria para Bull Terrier Combate emotivo que terminó con su triunfo Alberto del Río vs. Chuy Almada Combate suspendido El “Patrón” abandonó la pelea y se desató una gresca Ronny vs. Yoiker Victoria para Ronny Fue el primer combate de la noche

El Patillas vs Abelito fue una de las peleas más emotivas de la noche/Ring Royale

¿Habrá Ring Royale 2?