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Empelotados

Faitelson explota en vivo ante mirada del Piojo Herrera: "Dejate de mamad..."

David Faitelson | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 20:27 - 17 marzo 2026
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David Faitelson criticaba a Efraín Juárez por su comportamiento, pero el periodista perdió la cabeza y soltó palabras altisonantes en vivo en TUDN

La mesa de Línea de 4 se convirtió en el escenario de uno de los momentos más tensos y virales de la televisión deportiva reciente. Durante la emisión de este martes, David Faitelson perdió los estribos y lanzó una expresión altisonante contra su compañero Alejandro de la Rosa, dejando atónitos a los presentes, incluido el recién integrado Miguel "Piojo" Herrera.

Faitelson con Alejandro de la Rosa l IMAGO7

FAITELSON SUELTA INSULTO EN VIVO

El debate subió de tono cuando el panel analizaba la actitud de Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas, tras el empate obtenido frente a Cruz Azul. Juárez fue captado realizando señas y declaraciones efusivas, asegurando que su equipo tiene "huevos" para afrontar los partidos de alta intensidad.

Mientras Alejandro de la Rosa defendía la postura del estratega universitario, argumentando que esa identidad y temperamento son necesarios en la institución, Faitelson desaprobó tajantemente el comportamiento de Juárez, calificándolo de innecesario.

David Faitelson | IMAGO7

La discusión entró en un bucle de interrupciones y argumentos cruzados. Visiblemente agotado por la postura de De la Rosa, Faitelson cortó en seco la intervención de su colega con una frase que no pasó desapercibida para la audiencia ni para la producción:

"Déjate de mamadas", soltó Faitelson de forma directa y sin filtros.

La reacción inmediata en el set fue de incredulidad. Miguel Herrera, quien apenas cumple sus primeras semanas como analista en la cadena, no pudo contener la sorpresa y soltó una carcajada espontánea ante la naturalidad y agresividad del comentario.

LA JUSTIFICACIÓN DE FAITELSON

Tras el incómodo silencio y el revuelo en la mesa, David Faitelson intentó recomponer la situación, aunque sin retractarse del fondo de su molestia. El polémico periodista justificó el uso de las malas palabras asegurando que sus compañeros "lo sacan de quicio" con sus argumentos durante el programa en vivo.

Faitelson con TUDN l IMAGO7
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