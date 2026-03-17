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Empelotados

¿Quieres dormir en el Estadio Azteca? Hugo Sánchez lo hace realidad; el 'Pentapichichi' anuncia lujoso Airbnb

'El Macho' anuncia su nuevo Airbnb | airbnb.mx
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:25 - 17 marzo 2026
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El exjugador del Real Madrid ha innovado con un nuevo inmueble que se podrá rentar dentro del estadio tres veces mundialista

La remodelación del Estadio Azteca ha sido uno de los temas más comentados por la afición mexicana durante los últimos meses, ya que algunas personas piensan que no estará listo ni para su reapertura ante Portugal ni para la Copa Mundial de la FIFA que comenzará el próximo 11 de junio.

Sin embargo, Hugo Sánchez, uno de los mejores futbolistas mexicanos en la historia, ha dado a conocer un detalle extra para vivir la experiencia mundialista de mejor manera, pues incluye nada más y nada menos que poder dormir en el próximamente llamado Estadio Banorte.

Sala principal de la 'casa' de Hugo Sánchez | airbnb.mx

¿Un Airbnb normal?

Fue a través de sus redes sociales en donde Hugo Sánchez ha anunciado un Airbnb dentro del Estadio Azteca, el cual se podrá reservar próximamente, pero se ha dejado ver que cuenta con muchas amenidades que harán que se pueda tener una gran experiencia al rentarlo.

Ya dentro de la página, se pueden ver los detalles sumamente coloridos en las paredes, muebles y más. Hugo agregó a esta nueva propiedad detalles que tienen que ver con futbol como una mesa de futbolito y un letrero de la conocida frase: "No era penal".

En cuanto a la manera de dormir dentro del lugar, todo se limita a un par de opciones, pues son solo dos habitaciones, una que cuenta con una cama matrimonial y la otra que cuenta con dos camas individuales separadas en una litera; la renta solamente incluye poder pasar la noche en el lugar, pero también tiene algunas amenidades extra.

  • Baño con agua caliente

  • Servicios básicos: Toallas, sábanas, jabón y papel higiénico

  • Televisión

  • Extintor de incendios

  • Botiquín

Rumbo al Mundial

Uno de los detalles más importantes es que rentar el lugar, te permite poder regresar al partido del 11 de junio con la Selección Mexicana en contra de Sudáfrica, lo cual está escrito en la descripción del Airbnb.

Aún no se saben los precios de la renta, pues solamente se ha dado a conocer que la fecha para reservar será el próximo 23 de marzo, con fechas disponibles a lo largo de todo el año.

Recámara principal de 'la casa' de Hugo | airbnb.mx
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