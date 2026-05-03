¡De escándalo! Orlando City remonta de manera increíble ante Inter Miami con Leo Messi incluido

Inter Miami ha perdido un partido que no tendría que haber perdido, esto porque la ventaja que tuvieron llegó a ser de tres goles; sin embargo, todo se esfumó en el segundo tiempo, con Orlando City sacando el resultado con base en tres goles más que dejaron a los de Ángel Guillermo Hoyos con una sensación más que amarga.

Lionel Messi sí fue participe del marcador, pero ni eso pudo detener a los visitantes de arrancar el resultado en el Nu Stadium, la nueva casa de Las Garzas, quienes aún se mantienen como segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS.

Leo Messi no pudo llevar a la victoria a los suyos | AP

De la mano de Messi... al menos en la primera parte

Todo parecía normal para los vigentes campeones de la MLS, pues tan solo al minuto 4, Ian Fray apareció con el primer gol acompañado de una asistencia de Telasco Segovia, quien 21 minutos después anotó, pero esta vez con asistencia de Lionel Messi, quien puso su primer aporte en el marcador.

Fue al 33' cuando 'La Pulga' anotó, la asistencia fue de Luis Suárez y el marcador parecía ser completamente a favor de los locales; sin embargo, el destino tenía preparada otra cosa.

Orlando City remontó un partido muy complicado | AP

Todavía dentro del primer tiempo, al minuto 39, Martín Ojeda fue el autor del gol que comenzó a meter en el partido a los que jugaban de visita. Para el delantero, eso no fue todo, pues ya en el segundo tiempo, en el minuto 68 volvió a anotar, poniendo a un solo gol de diferencia a su equipo.

Desastre total en el segundo tiempo

Diez minutos más tarde, pero esta vez anotando de penal, el mismo Ojeda consumó lo que ya era vergonzoso para los locales, pues perdieron una ventaja de tres goles, sumado al hecho de que en ese momento aún tenían posibilidades de volver a tomar su ventaja.

Pero eso no sucedió, pues ya en el final del partido, en el 90+3', Tyrese Spicer consumó la tremenda remontada como visitantes ante un equipo que pudo haber ganado el partido con mucha tranquilidad, algo que no terminó por suceder.

Los visitantes fueron mejores en el segundo tiempo | AP

Este resultado es aún más difícil de entender por parte de la afición de Miami ya que han perdido la oportunidad de ser líderes de la Conferencia Este, Chicago Fire podría robarles el segundo sitio y Orlando City incluso con la victoria no es parte de los primeros lugares del torneo, como mínimo en su conferencia.