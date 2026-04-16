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Futbol

¡Lionel Messi vuelve a Barcelona! El argentino compra club catalán

Fiesta en la ciudad de Florida por la inauguración del Nu Stadium
Emiliano Arias Pacheco 10:28 - 16 abril 2026
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El astro rosarino se adquirió el 100 por ciento de las acciones del UE Cornellà

El futbol cada vez está más lejos de la mortalidad y son pocos los que mantienen esas raíces terrenales. En la época moderna del balompié, los futbolistas han dejado sus actividades dentro del césped y se han dedicado a actividades empresariales; Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son casos recientes.

El lusitano se convirtió en noticia por adquirir hace unos meses al Almería, equipo de la Segunda División Española. Ahora, el astro rosarino no se quedó atrás y se convirtió en el dueño del UE Cornellà, equipo del tercer circuito ibérico.

Lionel Messi recibe un balón por aire | AP

¿Qué dijo el UE Cornellà sobre la llegada de Lionel Messi?

Por medio de un comunicado en redes sociales, el conjunto catalán informó la compra por parte de la 'Pulga'. Además, el UE Cornellà hizo énfasis en la relación de Lionel Messi con Catalunya, que remonta a la época del rosarino en Barcelona.

"El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", se lee en el comunicado.
Lionel Messi saliendo de la marca de cuatro jugadores del Austin FC | AP

Lionel Messi: vida ligada a Cataluña

El 17 de septiembre del 2000 cambió la vida de la familia Messi Cuccittini y del Barcelona. Un pequeño niño llegó a La Rambla y la conquistó como ningún otro ser mitológico pudo, lo que desencadenó una de las mejores historias del balompié moderno.

El pequeño rosarino llegó con una valija al territorio europeo, y contó con mentores de la talla de Ronaldinho. Pese a que lo ganó todo, el final fue amargo. Sin embargo, la compra de la UE Cornellà es un primer paso para la reconciliación definitiva con Cataluña.

Ronaldinho y Lionel Messi en su etapa en el Barcelona | AP
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