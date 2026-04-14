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Empelotados

¿Ofrecerá pagarlo? Lionel Messi destrozó el lente de un fotógrafo

Lionel Messi tras quedar eliminado de Concacaf Champions Cup l MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:10 - 13 abril 2026
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El astro argentino no atinó a la portería pero si al equipo de uno de los camarógrafos

Lionel Messi ha vuelto ha ser viral por un tiro libre, sin embargo, esta vez no fue por su efectividad o por marcar un golazo, sino que por qué terminó impactando directamente en el equipo de trabajo de un fotógrafo ubicado a nivel de cancha.

A través de un video compartido en redes sociales, se ha revelado que un reportero gráfico se encontraba detrás de una de las porterías, durante el juego entre LAFC e Inter Miami de la MLS. Previo al arranque del partido, el astro practicaba sus tiros libres cuando uno de sus disparos no siguió la trayectoria esperada hacia el arco.

Messi anota gol 901 ante NYC FC l X:M10GOAT

En lugar de eso, el disparo salió desviado y se dirigió con fuerza hacia la zona donde estaban los fotógrafos. El balón impactó directamente en el lente de la cámara del reportero, provocando daños visibles en el equipo. La escena fue registrada por otra persona presente en el lugar, Manuela Moretta, quien captó el momento exacto en video.

Las imágenes muestran cómo el balón golpea el lente y lo rompe, en una secuencia que no tardó en viralizarse en distintas plataformas digitales. La combinación entre la figura de Messi y lo inusual del incidente contribuyó a que el contenido se difundiera rápidamente.

Messi rompió el lente de un fotÓgrafo | CAPTURA
Messi rompió el lente de un fotÓgrafo | CAPTURA

De la frustración al recuerdo viral

Tras el impacto, la reacción inicial del fotógrafo fue de molestia al percatarse del daño en su herramienta de trabajo. Sin embargo, el ambiente cambió cuando una persona cercana le hizo un comentario que transformó la percepción del momento.

“Pero te lo rompió Messi, queda para la historia”, le dijeron, en una frase que comenzó a circular junto con el video. Este detalle ayudó a que el incidente fuera interpretado no solo como un percance, sino también como una anécdota singular dentro del entorno del futbol profesional.

El caso generó conversación en redes sociales, donde surgieron distintas posturas. Algunos usuarios plantearon que el lente dañado podría adquirir un valor especial debido a su origen, mientras que otros consideraron que el futbolista debería asumir el costo de la reparación o reposición del equipo.

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