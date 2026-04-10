"Si está en un nivel alto, irá al Mundial": Javier Mascherano sobre Germán Berterame

Con el Mundial 2026 en puerta, hay un hombre que no piensa en ello, sino en su presente con Inter Miami. Javier Mascherano, técnico del conjunto de MLS, se enfoca en su Liga y deja de lado la preocupación de sus jugadores por un boleto a la Copa.

Javier Mascherano, entrenador de Inter de Miami I MEXSPORT

¿Qué dijo Javier Mascherano?

Germán Berterame, delantero de origen argentino, pero naturalizado mexicano, salió en invierno de Rayados rumbo a Miami tras colocarse como uno de los mejores jugadores de la Liga MX entre los generadores de goles.

Pero al llegar al equipo de Lionel Messi, la magia se terminó y Berte ha comenzado a quedar rezagado en la lucha por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Javier Mascherano sobre seña de Messi | CRÉDITO X:InterMiamiCF

En seis partidos jugados en Estados Unidos, el mexico-argentino solo registra una asistencia, algo que no le preocupa a su técnico, aunque resaltó que si quiere estar este verano con el Tri debe de estar en su mejor nivel futbolístico.

Yo no gestiono, no puedo estar pensando en selecciones. Mi trabajo es ser entrenador del Inter Miami y sacarle el máximo rendimiento a cada uno de los jugadores", dijo Mascherano a pregunta hecha por RÉCORD.

Eso es lo importante, si están en un nivel alto les va a permitir tener chance de ir al Mundial. Para mí lo más importante es centrarnos al 24 de mayo que es el último partido antes del parón (en MLS) y sacar la máxima cantidad de puntos", añadió.

Javier Mascherano, entrenador del Inter de Miami | MEXSPORT

Mandar a sus jugadores al Mundial, la meta de Masche

Con el capitán del Campeón del Mundo en sus filas, Mascherano sabe que si el Inter Miami funciona en la MLS, sus jugadores -encabezados por Leo Messi- tendrán oportunidad de ir a sus respectivas selecciones.

Tenemos que hacer que el equipo mejor partido tras partido y después estaré contento si todos los que tienen oportunidad de ir al Mundial (entre ellos Germán Berterame) pueden ir", añadió.

Inter de Miami y Lionel Messi celebrando los primeros goles en su nuevo estadio | AP

Le falta tiempo a Berterame

Sobre la falta de gol de Berte, Javier Mascherano sigue confiando que el mexicano reencontrará el camino y volverá a marcar diferencia como lo hizo con Rayados, lo que le permitió estar en la órbita de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

A Berterame le falta tiempo, es un chico que en todos los equipos que ha estado ha rendido y su mayor virtud es marcar goles, es cuestión de tiempo", sentenció el DT campeón de la MLS.