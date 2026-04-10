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Futbol

¿Título manchado? Rivales acusan favoritismo arbitral hacia el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo con bisht l X:AlNassrFC
Rafael Trujillo 00:25 - 10 abril 2026
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Jugadores al Al Ahli revelan polémicas declaraciones de árbitros de la Liga de Arabia

El Al-Nassr, equipo del astro portugués Cristiano Ronaldo y actual líder de la Saudi Pro League, se encuentra en el centro de la controversia. Varios de sus principales competidores por el título han insinuado que el club está recibiendo un trato preferencial por parte de los árbitros en su búsqueda por el campeonato.

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí hace más de tres años, existía el rumor de que su equipo, el Al-Nassr, podría ser beneficiado para mantener satisfecha a la estrella mundial. Aunque el tiempo pareció desmentir estas especulaciones pues, el portugués aún no ha ganado un título de liga en Medio Oriente, una nueva ola de acusaciones ha vuelto a poner al equipo amarillo bajo los focos.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano

Estallan las acusaciones por el arbitraje

La polémica se encendió tras el partido del pasado miércoles entre el Al-Ahli y el Al-Fayha. El equipo de Yeda no pasó del empate 1-1, perdiendo una valiosa oportunidad para recortar distancias con los líderes de la liga, el Al-Hilal y, por supuesto, el Al-Nassr de CR7.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales controvertidas. Al finalizar, el delantero del Al-Ahli, Ivan Toney, no ocultó su frustración ante la prensa. El árbitro no sancionó tres posibles penales a favor de su equipo, lo que llevó al jugador inglés a ironizar, "Es tan claro como el día, no sé qué más tiene que hacer. ¿Si agarra la pelota con las dos manos va a cobrar el penal o no?".

Al Ahli perdió terreno en la lucha por el título de Arabia Saudita | X @ALAHLI_FCEN
Al Ahli perdió terreno en la lucha por el título de Arabia Saudita | X @ALAHLI_FCEN

El exjugador del Brentford también reveló una desconcertante conversación con el colegiado Mohammed Sami Taher Al Ismail. "Cuando intentamos hablar con el árbitro, él solo nos dice que nos enfoquemos en la Champions League de Asia. ¿Cómo puede decirnos eso? Estamos hablando sobre el ahora y nos dice que nos enfoquemos en la AFC", criticó Toney.

Cuando un periodista le preguntó a quién beneficiaban estas decisiones, la respuesta del delantero fue directa y contundente, apuntando sin nombrarlo al equipo de Cristiano Ronaldo. "¿A quién beneficia? Sabemos a quién. ¿A quién estamos persiguiendo?", declaró, poniendo al líder del campeonato en el punto de mira.

Estas quejas se suman a otras decisiones arbitrales recientes que han favorecido al equipo de CR7, generando malestar entre sus rivales. Wenderson Galeno, jugador del Al-Ahli, expresó un sentir generalizado con una frase lapidaria: "Quieren darle la copa a una persona". Una vez más, Cristiano Ronaldo se encuentra en el ojo del huracán.

Ivan Toney acusó a la Liga Árabe de beneficiar a Cristiano Ronaldo | AFP
Ivan Toney acusó a la Liga Árabe de beneficiar a Cristiano Ronaldo | AFP

La lucha por el título y la queja formal

Actualmente, Al-Nassr lideran la tabla de la Saudi Pro League con 70 puntos y un partido menos. El Al-Hilal los sigue de cerca, mientras que el empate del Al-Ahli le impidió igualar la línea de 68 puntos y acercarse a la cima.

Tras el partido, el propio Al-Ahli emitió un comunicado oficial en el que denunciaba sentirse perjudicado. "Las decisiones del árbitro tuvieron un impacto directo en el desarrollo del juego y su resultado final, lo que a su vez afectó la posición del equipo en la carrera por el título", se lee en el escrito.

El club fue más allá, cuestionando la integridad de la competición. "Dichos errores suscitan legítimas dudas sobre el proceso de selección de árbitros y los criterios aplicados. El equipo se ha enfrentado a decisiones arbitrales injustas, una situación inaceptable que no favorece el desarrollo de la competición ni defiende el principio de equidad competitiva", añade el comunicado, en el que también solicitan acceso a las grabaciones de audio del árbitro.

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