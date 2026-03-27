Buenas noticias para Al-Nassr: Cristiano Ronaldo supera lesión y regresa a Arabia

El panorama mejora para el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo; el luso ha dejado atrás la lesión muscular que lo alejó de las canchas y ya se encuentra de vuelta en Arabia Saudita, listo para reincorporarse a la actividad con su equipo.

El delantero portugués realizó la parte final de su recuperación en Madrid, donde siguió un tratamiento específico para acelerar su rehabilitación. Tras completar este proceso, el atacante regresó a territorio saudí para integrarse nuevamente a la disciplina del club.

Cristiano Ronaldo celebrando su gol 965 l x:@AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo se perdió la Fecha FIFA por lesión

La molestia física impidió que el exjugador del Real Madrid participara con la selección de Portugal ante México en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca) durante la reciente Fecha FIFA, lo que encendió las alarmas tanto en su combinado nacional como en su club.

Sin embargo, la evolución fue positiva y no pasó a mayores, permitiendo que el atacante pueda volver a entrenar sin complicaciones tras solo unos meses de su lesión.

Cristiano Ronaldo disputa un partido con Portugal l AP

Al-Nassr recupera a su máxima figura para la recta final

El regreso de Cristiano Ronaldo representa un impulso clave para el Al-Nassr, que busca cerrar la temporada con buenos resultados y mantenerse en la cima de la primera división de Arabia Saudita.

La presencia del portugués no solo fortalece la presencia del equipo en el ataque, sino que también aporta liderazgo y experiencia que ha construido durante años para ser importante en los momentos decisivos.

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano

¿Cuándo podría volver a jugar Cristiano Ronaldo?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de su regreso a las canchas, todo apunta a que Cristiano Ronaldo podría tener minutos en el próximo compromiso del Al-Nassr, que será ante Al-Najam el 3 de abril, cuando las ligas regresen a la acción después de la fecha FIFA.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano