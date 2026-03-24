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Futbol

¡Cada vez mejor! Cristiano Ronaldo apunta a volver a las canchas tras ser baja del México vs Portugal

Cristiano Ronaldo cerca de volver l AP
Ramiro Pérez Vásquez 07:37 - 24 marzo 2026
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El atacante portugués mostró un par de imágenes de sus rehabilitación

El regreso de Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca, aunque no sea para el juego de México ante Portugal en el Estadio Banorte; el lusitano mostró un par de imágenes que hace ilusionar a sus seguidores con volver a las canchas con Al Nassr después de Fecha FIFA.

A través de sus redes sociales ‘El Bicho’ mostró su rutina donde se ve fortaleciendo los músculos tanto de brazos como de piernas y una sonrisa alentadora en el que ha dejado un mensaje optimista, mientras se rehabilita en casa: “Está mejorando cada día”.

Cabe mencionar, que el atacante salió con molestias en los minutos finales del Al-Nassr contra Al-Feiha, que 'El Bicho' fue reemplazado en el campo Abdullah Al-Hamdan. Al portugués se le vio con gestos de dolor y de inmediato se encendieron las alarmas, pero el club se espero hasta realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso.

"Cristiano Ronaldo fue diagnósticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", informó el club saudí tras la revisión aunque después su DT, Jorge Jesús, aseguró que era más grave de lo que se esperaba.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano

¿Firme para llegar al Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo tuvo que causar baja para los amistoso de esta Fecha FIFA; sin embargo, Roberto Martínez confirmó en conferencia de prensa que el Comandante aún no puede disputar minutos dentro del campo, por lo que se quedó en Madrid para completar su recuperación, la cual en caso de seguir con el mismo ritmo podrá llegar a su fin en dos o tres semanas, por lo que su participación en el Mundial no está en riesgo.

“No, no corre peligro. Tiene una lesión muscular leve y creemos que podrá regresar en una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente esta temporada demuestra que está en excelente forma”, declaró el entrenador del seleccionado portugués.

Cristiano Ronaldo disputa un partido con Portugal l AP

Portugal con sus máximas figuras

Ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes llegará como una de las principales figuras de la selección lusitana de futbol, pues se encuentra en un gran momento como jugador de Manchester United al tener su temporada con mayor cantidad de asistencias al sumar 16, superando el récord de David Beckham.

Bruno Fernandes anotó gol ante Bournemouth | AP

En la lista sobresalen los nombres de jugadores de élite como lo son: Diogo Costa en la portería, Matheus Nunes, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto, etc. Y de último momento Pualinho debido a unas bajas por lesión entre ellas Rafael Leao.

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